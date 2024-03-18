Melis Sezen'den sosyal medyayı sallayan asansör dansı!

Sadakatsiz dizisindeki 'Derin' karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran güzel oyuncu Melis Sezen, sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Son olarak saç renginde yaptığı değişiklikle gündeme gelen Sezen, şimdi de asansörde yaptığı dans videosuyla adından söz ettiriyor.

27 yaşındaki oyuncu, sarışın imajından sıyrılarak saçlarını koyulaştırarak hayranlarını şaşırtmıştı. Şimdi ise Sezen, asansörde yaptığı neşeli dansıyla dikkatleri üzerine çekti. Kendisini tutamayarak asansörde dans eden güzel oyuncu, bu anları "Sabah enerjisi" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Melis Sezen'in bu hareketli ve eğlenceli videosu, hayranlarından büyük ilgi gördü. Takipçileri, Sezen'in enerjisine hayranlıkla yorumlar yaparken, paylaşım kısa sürede sosyal medyada viral oldu.