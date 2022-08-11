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Gecce Magazin Haberleri

Melis Sezen zam yaptı!

Sadakatsiz dizisiyle yıldızı parlayan Melis Sezen'in yeni bir diziye başlayacağı öğrenildi. Güzel oyuncunun şöhret olmasının ardından ücretine zam yaptığı da gelen bilgiler arasında. İşte detaylar...

Melis Sezen zam yaptı!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 11-08-2022 14:34

Kanal D'de ekrana gelen Sadakatsiz dizisiyle yıldızı parlayan Melis Sezen dijital platformda yayınlanacak yeni bir projeye başlayacağını söyledi. Sadakatsiz’den bölüm başı 20 bin TL alan oyuncunun ücretini arttırdığı, TV dizilerinden 80 bin TL, dijital yapımlardan ise 100-120 bin TL istediği konuşuluyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR!

Güzel yıldız son dönemde sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla da dikkat çekmeye başladı. Instagram'da 1.6 milyon takipçisi bulunan Sezen'in paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor. 

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