Melis Sezen zam yaptı!

Kanal D'de ekrana gelen Sadakatsiz dizisiyle yıldızı parlayan Melis Sezen dijital platformda yayınlanacak yeni bir projeye başlayacağını söyledi. Sadakatsiz’den bölüm başı 20 bin TL alan oyuncunun ücretini arttırdığı, TV dizilerinden 80 bin TL, dijital yapımlardan ise 100-120 bin TL istediği konuşuluyor.



SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR!



Güzel yıldız son dönemde sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla da dikkat çekmeye başladı. Instagram'da 1.6 milyon takipçisi bulunan Sezen'in paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor.