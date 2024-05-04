Hülya Avşar kendini tutamadı: Ben erkek olsam seni...

Ünlü şarkıcı İrem Derici, son dönemde sık sık sosyal medyada paylaştığı içeriklerle dikkat çekiyor.

Popüler şarkıları ve kendine özgü tarzıyla tanınan Derici, hayranlarının ilgisini çekerken, aşk hayatı da merak konusu olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan'dan ayrılan İrem Derici, şu anda yönetmen Gökhan Fırat ile ilişki yaşıyor.

Hülya Avşar'ın sunduğu 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programına katılan Derici, aşk hayatıyla ilgili samimi itiraflarda bulundu:

"Benim için ilişkilerde en uzun süreli olanı yaklaşık 1.5 yıl sürdü. Ancak ilişkilerde her şeyin net olması mümkün değil. Aldatıldığım bir ilişkimde ayrılmak zorunda kaldım. Genellikle ilişkilerimde ben tarafından ayrılık kararı alındı. Aşıkken bile ilişkiyi sonlandırdığım oldu."

Derici'nin "Her ilişkimde ilk defa aşık oluyormuşum gibi hissediyorum" sözlerine Avşar, "Bu, ilişkilerin başında sıklıkla duyduğumuz bir ifade. Herkesin motivasyonu ve tutumu farklıdır. İlişkilerde dürüstlük ve bağlılık önemlidir." şeklinde yanıt verdi.

Ayrıca Avşar, Derici'ye yönelik olarak, "Senin yoğun iş tempon nedeniyle ilişkilerin bitiyor olabilir. Bir erkek olarak düşünseydim, seni bırakıp giderdim." yorumunu yaptı.

Ünlü şarkıcı, babası Hulusi Derici ile olan benzerliklerini anlatırken, "Babamla benzer bir yapıya sahibiz. Her ilişkiye girişimde aşık oluyorum gibi hissediyorum. Babamın tutkusu, ilişkilerindeki heyecanı beni etkiliyor." dedi.

İrem Derici'nin "Eros geliyor babamın ... o oku saplıyor her seferinde. Mutlu ama sakin yaşayamaz babam ilişkiyi 20 sene de olsa her zaman ilk gün gibi yaşar. Bir gün bakarsınız bakkala gider dönmez." sözleri ise dikkat çekti.