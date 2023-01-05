Melis Kar’ın yeni teklisi 'GÖREV'

Şimdi ise sözü ve müziği Murat Dalkılıç’a ait, Hande Yener’in 2016’da çıkardığı “Hepsi Hit vol. 1” albümünde yer alan “Görev”; Melis Kar’ın yorumuyla kendi Youtube kanalında ve tüm dijital platformlarda!

Şarkı Murat Dalkılıç'ın müzik şirketi GİG PRODUCTİON etiketiyle yayımlandı.

Söz - Müzik | Murat Dalkılıç

Düzenleme | Fırat Deniz Haznedaroğlu

Yaylılar | Çağlar Haznedaroğlu

Klavye | Fırat Deniz Haznedaroğlu

Bass Gitar | Çağlar Haznedaroğlu

Saksafon | Hasan Dağlar

Mix - Mastering | Fırat Deniz Haznedaroğlu

A&R | Melisa Avuncan

Studio | Locca Records & Müzik Fabrikası