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Gecce Magazin Haberleri

Melis Kar’ın yeni teklisi 'GÖREV'

Melis Kar, son dönemde YouTube kanalı üzerinden yaptığı “Live Sessions” ile hem eski-yeni şarkılarını hem de başka sanatçılara ait parçaların coverlarını seslendiriyor.

Melis Kar’ın yeni teklisi 'GÖREV'
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 05-01-2023 16:08

Şimdi ise sözü ve müziği Murat Dalkılıç’a ait, Hande Yener’in 2016’da çıkardığı  “Hepsi Hit vol. 1” albümünde yer alan “Görev”; Melis Kar’ın yorumuyla kendi Youtube kanalında ve tüm dijital platformlarda!

Şarkı Murat Dalkılıç'ın müzik şirketi GİG PRODUCTİON etiketiyle yayımlandı.

Söz - Müzik | Murat Dalkılıç
Düzenleme | Fırat Deniz Haznedaroğlu 
Yaylılar | Çağlar Haznedaroğlu
Klavye | Fırat Deniz Haznedaroğlu
Bass Gitar | Çağlar Haznedaroğlu
Saksafon | Hasan Dağlar
Mix - Mastering | Fırat Deniz Haznedaroğlu
A&R | Melisa Avuncan
Studio | Locca Records & Müzik Fabrikası

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