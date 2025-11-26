Melis İşiten’den Atakan Özkaya İle Aşk İddialarına Yanıt: "Hiçbir şeyi saklamam"

Oyuncu Asena Girişken ile ayrılan Atakan Özkaya’nın, bu ayrılığın ardından gönlünü meslektaşı Melis İşiten’e kaptırdığı yönündeki iddialar sosyal medyada gündem oldu. Haklarında çıkan aşk söylentileri üzerine Melis İşiten, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak iddiaları yalanladı. İşiten, yaptığı açıklamada, "Ağzı olan konuşur, biz de güleriz," ifadelerini kullandı.

Melis İşiten’in Geçmiş Evliliği

Melis İşiten, 2014 yılında meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile evlenmişti. Bu evlilikten bir kızları olan çift, 2019 yılında yollarını ayırmıştı. İşiten, bu ayrılığın ardından çıkan Atakan Özkaya ile aşk iddialarına ilk kez yanıt verdi.

“Ben Söylerim, Hiçbir Şeyi Saklamam”

Melis İşiten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aşk iddialarını net bir şekilde yalanladı. Oyuncu, takipçilerine samimi bir dille seslenerek, genel olarak özel hayatını saklamadığını ve bir gelişme olduğunda bunu kendisinin duyuracağını belirtti.

İşiten, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Şimdi ağzı olan konuşur, biz de güleriz. Profilimde eski olanlar beni bilir, yeni olanlara da söyleyeyim: Ben söylerim. Genel olarak hiçbir şeyi saklamam, haber de veririm. Başkalarından duyduklarınıza itibar etmeyin. Genel olarak… şey yapmayın."