Melike Şahin’den Makyajsız Paylaşım: En Doğal Hali Olay Oldu!

Melike Şahin'in makyajsız pozları sosyal medyayı salladı! En doğal haliyle güzelliğini sergileyen şarkıcıya yorum yağdı.

Melike Şahin’den Makyajsız Paylaşım: En Doğal Hali Olay Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-05-2025 16:17

Son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Melike Şahin, bu kez sahne değil, sosyal medya gündeminde! Sıfır makyajlı pozları ile beğeni toplayan başarılı şarkıcı, doğal güzelliğiyle hayranlarını büyüledi.

Doğallığın Kazandığı An: Melike Şahin’den Filtresiz Kareler

Şarkıları kadar enerjisiyle de adından söz ettiren Melike Şahin, Instagram hesabında paylaştığı sade ve makyajsız fotoğraflarıyla büyük ilgi gördü. Şahin’in güzelliğini makyajla değil, doğallığıyla sergilediği kareler, kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Aşkı da Sade Yaşıyor

Ünlü şarkıcı, 2023 yılında uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Sedat Arpalık ile evlendiğini “Kara gözlüm biz seninle bir ev kursak yemyeşil” notuyla duyurmuştu. 6 yıllık ilişkilerini gözlerden uzak şekilde sürdüren çift, sade bir nikâh töreniyle evlenmişti.

10 Yaş Fark Gündem Olmuştu

Çiftin arasındaki 10 yaş fark, daha önce sosyal medyada gündem olmuştu. Ancak bu fark, aşklarının önüne geçmedi. Şimdilerde jüri üyesi olduğu O Ses Türkiye ile ekranlarda olan Melike Şahin, evliliği ve kariyerindeki istikrarlı yükselişle adından söz ettirmeye devam ediyor.

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