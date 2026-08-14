Melike Şahin'den Harbiye'de Karnı Burnunda Veda Konseri! "Oğlum Karnımda Son Sahnem"

Türk pop müziğinin en özel kadın şarkı yazarı ve yorumcularından Melike Şahin anne olmaya hazırlanmanın ve ilk çocuğunu kucağına almanın büyük heyecanını yaşıyor. Anne olmadan ve müziğe kısa bir süre zorunlu ara vermeden önce son kez sahneye çıkan başarılı sanatçı dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu. BKM organizasyonuyla gerçekleşen bu dev konserde, hayranları güzel şarkıcıyı bir an olsun yalnız bırakmadı ve Harbiye'de adeta bir sevgi seli yaşandı.

Harbiye'de Kapalı Gişe Konser Ve Sürpriz Yeni Şarkı!

Biletleri günler öncesinden tükenen ve kapalı gişe olarak gerçekleşen konserde Melike Şahin büyüleyici sesi ve sahne performansıyla dinleyicilerine hafızalardan silinmeyecek bir gece yaşattı. Hamileliğinin son döneminde olmasına rağmen sahnedeki yüksek enerjisi ve neşesiyle büyük takdir toplayan ünlü sanatçı geceye özel hazırladığı repertuvarıyla seyircileri mest etti.

Doğum öncesindeki tüm zamanını stüdyoda üreterek ve yeni projeler hazırlayarak geçiren Melike Şahin Harbiye sahnesinde dinleyicilerine çok özel bir sürpriz de yaptı. Başarılı yorumcu heyecanla beklenen yeni şarkısı Ölmem Ölemem'i ilk kez bu tarihi sahnede canlı olarak seslendirdi. Yeni şarkısını ilk defa dinleyen binlerce müziksever parçayı dakikalarca alkışlayarak tam not verdi.

Salih Balta İmzalı Şıklık Ve Duygu Dolu Teşekkür!

Ünlü moda tasarımcısı Salih Balta imzalı özel tasarım kıyafetiyle sahnede göz dolduran ve zarafetiyle büyüleyen Melike Şahin konser sonuna doğru duygu dolu anlar yaşadı. Karnı burnunda sahne aldığı bu anlamlı gecenin sonunda kendisini yalnız bırakmayan binlerce hayranına seslenen güzel sanatçı duygularını şu samimi sözlerle dile getirdi:

"Oğlum karnımda, doğum öncesi son konserim ve tekrardan bir Harbiye'mi kapalı gişe yapıp doldurduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizlerle aramızda kurduğumuz bu gönül bağı benim için çok özel ve kıymetli. Doğum sonrası tekrar bir araya gelmek şarkılarımızı hep bir ağızdan söylemek için şimdiden sabırsızlanıyorum."

Müziğe ve sahne çalışmalarına anne olmak üzere kısa bir ara verecek olan Melike Şahin stüdyo üretimlerine ara vermeden devam edeceğinin de müjdesini verdi. Hazırladığı yepyeni şarkıları önümüzdeki dönemde dinleyicileriyle buluşturmaya devam edecek olan başarılı sanatçı Harbiye'yi dolduran sevenlerinin alkışları ve tezahüratları eşliğinde sahneye geçici olarak veda etti.