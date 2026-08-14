Hilal Altınbilek ve Serkan Çayoğlu'lu Öngörü'nün Afişi Yayınlandı!

Dünyanın en popüler dijital yayın platformlarından biri olan Disney+ Türkiye üretimi lokal içerik yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Birbirinden iddialı yapımları izleyicilerle buluşturan platform bu kez Ay Yapım imzalı yeni filmi Öngörü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başrollerini ekranların iki sevilen ve başarılı ismi Hilal Altınbilek ile Serkan Çayoğlu'nun paylaştığı merakla beklenen filmin yayın tarihi açıklanırken nefes kesen ana afişi de kamuoyuyla paylaşıldı.

Ali Bilgin Ve Sema Ergenekon İmzalı Dev Yapım

28 Ağustos tarihinde sadece Disney+ kütüphanesinde yerini alacak olan Öngörü filmi güçlü kamera arkası ekibiyle de şimdiden büyük merak uyandırıyor. Büyüleyici atmosferi ve sürükleyici hikayesiyle sezona damga vurmaya hazırlanan yapımın yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Ali Bilgin otururken orijinal hikayesi ve senaryosu ise usta senarist Sema Ergenekon'un kaleminden çıktı.

Geniş oyuncu kadrosuyla göz dolduran filmde Hilal Altınbilek ve Serkan Çayoğlu'na; Olcay Yusufoğlu, Bora Karakul, Sema Mumcu, Gökçen Gökçebağ, Yiğit Kalkavan, Sedat Savtak, Doruk Hasret Arı ve Kuzey Özcan gibi birbirinden yetenekli isimler eşlik ediyor.

Aşk Ve Tehlike Arasında Bir Gelecek Mücadelesi

Drama ve gizem türündeki film sıradışı ve etkileyici bir hikayeyi ekranlara taşıyor. Rüyalarında başkalarının geleceğini görebilme yeteneğine sahip olan Selen (Hilal Altınbilek) bu gizemli gücüyle hem kendi hayatını hem de çevresindekilerin kaderini değiştirmeye çalışır. Ancak Selen'in gördüğü beklenmedik bir öngörü onu sürpriz bir aşka ve hayatının en zorlu sınavına doğru sürükler.

Yolu Kemal (Serkan Çayoğlu) ile kesiştikten sonra hayatı tamamen değişen Selen aşk ve tehlike arasında ince bir çizgide duran amansız bir mücadelenin tam ortasında kalır. Selen'in alacağı kritik kararlar sadece kendi kaderini değil Kemal'in de geleceğini derinden etkileyecektir. İzleyicileri ekran başına kilitleyecek olan Öngörü 28 Ağustos'ta Disney+ ekranlarında olacak.