Daha 17 Tanıtımında Şok Gelişme! Teoman: "Artık Her Şeyi Biliyorum"

Kanal D ekranlarının merakla takip edilen ekran başındakileri her bölümüyle sarsan iddialı yapımı Daha 17 nefes kesecek yeni bölümü öncesinde ikinci tanıtım fragmanıyla izleyicilerin karşısına çıktı. Yayınlanan yeni fragman dizide dengelerin ve gizemlerin tamamen değişeceğini gözler önüne serdi. Hikayedeki karakterlerden Teoman'ın (Ata Yaşat), Leyla'yı (Ceren Ayruk) her şeyin başladığı o gizemli eve götürerek söylediği "Artık her şeyi biliyorum" çıkışı yeni bölüme dair heyecan ve merakı zirveye tırmandırdı.

Geçmişimizin En Karanlık Sayfası

Yayınlanan tanıtımda, Daha 17 dizisinde uzun süredir kördüğüm olan sırlar ve karanlık geçmiş bir bir çözülmeye başlıyor. Aras (Çağan Efe Ak) kayıp kardeşini bulma yolunda emin adımlarla ilerleyip ipuçlarını birleştirirken Teoman'ın da kendi geçmişinin peşine düşmesi dizideki tansiyonu iyice yükseltti. Kardeşi Leyla'yı "Geçmişimizin en karanlık sayfası" diyerek tam da doğdukları eve götüren Teoman'ın iç dünyasını dışa vurduğu anlar dikkat çekti. Teoman'ın "Ben acaba evlatlık mıyım diye düşünüyordum. Artık her şeyi biliyorum" şeklindeki sarsıcı sözleri dizinin ilerleyen bölümlerinde yaşanacak büyük kırılmanın ilk ve en güçlü işaretlerini verdi.

"Kardeşim Burada Yaşamış!" Yürek Dağlayan İtiraf

Tanıtım fragmanının başlangıcında Leyla'yı Doğukan (Emir Sarıhan) ile yan yana görüp büyük bir hayal kırıklığı ve yıkım yaşayan Aras asıl büyük şoku ise her şeyin başladığı o eski evde yaşadı. Evin zeminindeki parkelerin arasına yıllar önce itinayla gizlenmiş küçük oyuncak arabaları bulan Aras'ın gözyaşları içinde söylediği "Benim kardeşim burada yaşamış Barış. Ben bulayım diye saklamış belki..." sözleri izleyicilerin yüreğini dağladı. Fragmanın final sahnesinde ise Aras'ın Teoman'ın psikoloğuna gittiğinin görülmesi iki karakter arasındaki hesaplaşmaya dair soru işaretlerini ve merakı katladı.

Pazar Akşamı Kanal D Ekranlarında!

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği Pastel Film imzalı kaliteli yapım Daha 17 duygu yüklü sahneleri ve fırtınalar koparacak yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.