Melike Şahin sessiz sedasız dünyaevine girdi!

Popüler şarkıcı Melike Şahin, son zamanlarda söylediği şarkılarla gündeme gelirken, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisiyle sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Şarkıcının Instagram hesabından eşiyle birlikte verdikleri gelinlik ve damatlıklı pozu paylaşması, büyük ilgi gördü.

Paylaşımının altına "Kara gözlüm biz seninle bir ev kursak yemyeşil" notunu düşen Şahin, takipçilerinin beğenisi aldı. Melike Şahin'in tercih ettiği sade gelinlik, zarif bir görünüm sergilerken eşi ise beyaz takım elbise giyerek siyah boğazlı bir kazakla kombinledi. Bu seçimleriyle çift, klasik düğün anlayışından farklı bir tarzı benimsedi ve takipçileri tarafından da beğeniyle karşılandı.



Şarkıcının yoruma kapalı olarak yaptığı paylaşım, takipçilerinden büyük ilgi gördü ve birçok beğeni aldı. Melike Şahin'in özel hayatına dair bu mutlu haberi, sevenleri arasında büyük bir heyecan yarattı.