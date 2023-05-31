Mehmet Can Uzun'la aşk yaşayan Hilal Altınbilek'e 'evlilik' sorusu!

Başarılı oyuncu Hilal Altınbilek ve sevgilisi Mehmet Can Uzun, önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendiler. Çift, geçtiğimiz haftalarda yaptıkları tatil ile gündeme gelmiş ve verdikleri pozlar hayranları tarafından büyük ilgi görmüştü. Altınbilek, mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve "İlginiz için teşekkür ederim. Tatildeydik, yeni geldik. Her şey çok güzel gidiyor" şeklinde konuştu.

Hilal Altınbilek, basın mensuplarının "Evlilik var mı?" sorusuna ise kısa bir cevapla geçiştirdi. "İyi akşamlar" diyerek konuyu değiştirdi ve evlilikle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.