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Mehmet Can Uzun'la aşk yaşayan Hilal Altınbilek'e 'evlilik' sorusu!

Sevgilisi ile Arnavutköy’deki bir mekan çıkışı görüntülenen ve neşesinin yerinde olduğu gözlenen Hilal Altınbilek, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Mehmet Can Uzun'la aşk yaşayan Hilal Altınbilek'e 'evlilik' sorusu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-05-2023 10:45

Başarılı oyuncu Hilal Altınbilek ve sevgilisi Mehmet Can Uzun, önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendiler. Çift, geçtiğimiz haftalarda yaptıkları tatil ile gündeme gelmiş ve verdikleri pozlar hayranları tarafından büyük ilgi görmüştü. Altınbilek, mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve "İlginiz için teşekkür ederim. Tatildeydik, yeni geldik. Her şey çok güzel gidiyor" şeklinde konuştu.

Hilal Altınbilek, basın mensuplarının "Evlilik var mı?" sorusuna ise kısa bir cevapla geçiştirdi. "İyi akşamlar" diyerek konuyu değiştirdi ve evlilikle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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