Mehmet Ali Erbil'in infial yaratacak sözleri: Aleyna Tilki ile öpüşmek isterim

Geçiş sendromu ile mücadele eden ve tedavisine evinde devam edilen Mehmet Ali Erbil, önceki akşam Dönerci Serkan Usta'da verilen iftar davetinde görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla konuşan Erbil, öpüşme itirafıyla ağızları açık bıraktı.

"ÖPÜŞME TEKLİFİ GELİRSE ALEYNA TİLKİ DERİM"

Son zamanlarda ekranda yayınlanan dizilerdeki öpüşme sahneleriyle ilgili konuşan 66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın öpüşme sahneleri ilgili "Serenay'ı artık öpemem onu öptüler ama bir klipte öpüşme teklifi gelirse bana kim derseniz Aleyna Tilki derim" diyerek şaşkına çevirdi.

EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK YAKTI

Erbil, muhabirlerin "Tekrar evlenir misiniz?" sorusu üzerine de "Tabii ki evlenirim iki tarafta bir birini seviyorsa olur evlenmeyi düşünüyorum. Yaş farkı önemli değil önemli olan aşk. Aşk her şeyin üstesinden gelir" ifadelerini kullandı.