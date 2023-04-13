  • 14 NİSAN Cuma 06:49
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Mehmet Ali Erbil'in infial yaratacak sözleri: Aleyna Tilki ile öpüşmek isterim

Katıldığı iftar yemeğinde ekranlarda sık sık görülmeye başlanan öpüşme sahnelerine değinen Mehmet Ali Erbil, tepki çekecek bir konuşma yaptı. Öpüşmek istediği ünlü ismi açıklayan Erbil, "Serenay'ı artık öpemem onu kaptılar ama bir klipte öpüşme teklifi gelirse bana kim derseniz Aleyna Tilki derim" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Erbil'in infial yaratacak sözleri: Aleyna Tilki ile öpüşmek isterim
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-04-2023 20:43

Geçiş sendromu ile mücadele eden ve tedavisine evinde devam edilen Mehmet Ali Erbil, önceki akşam Dönerci Serkan Usta'da verilen iftar davetinde görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla konuşan Erbil, öpüşme itirafıyla ağızları açık bıraktı.

 

"ÖPÜŞME TEKLİFİ GELİRSE ALEYNA TİLKİ DERİM"

Son zamanlarda ekranda yayınlanan dizilerdeki öpüşme sahneleriyle ilgili konuşan 66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın öpüşme sahneleri ilgili "Serenay'ı artık öpemem onu öptüler ama bir klipte öpüşme teklifi gelirse bana kim derseniz Aleyna Tilki derim" diyerek şaşkına çevirdi.

EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK YAKTI

Erbil, muhabirlerin "Tekrar evlenir misiniz?" sorusu üzerine de "Tabii ki evlenirim iki tarafta bir birini seviyorsa olur evlenmeyi düşünüyorum. Yaş farkı önemli değil önemli olan aşk. Aşk her şeyin üstesinden gelir" ifadelerini kullandı.

Mide balonu ne işe yarar? Akıllı mide balonunun diğer mide balonlarından farkı nedir?