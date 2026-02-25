Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın 7 Aylık Evliliği Tek Celsede Bitti!

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Mehmet Ali Erbil (69) ve kendisinden 46 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan (23), bir dargın bir barışık sürdürdükleri evliliklerini resmen noktaladı. Bu sabah Beykoz Adliyesi'nde görülen dava ile "şans verilen" evlilik tarihe karıştı.

Adliyeye Gitmediler: Karar Tek Celsede Çıktı

Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya ne Mehmet Ali Erbil ne de Gülseren Ceylan katıldı. Çifti avukatlarının temsil ettiği davada mahkeme, “evlilik birliğinin temelden sarsılması” gerekçesiyle boşanma kararı verdi.

Sadece 7 ay süren bu evlilik, başladığı günden bu yana aradaki yaş farkı ve sık sık gündeme gelen ayrılık iddialarıyla magazin manşetlerinden inmemişti.

Bir Şans Daha Vermişlerdi Ama Olmadı

Geçtiğimiz aylarda boşanma eşiğine gelen ancak son anda vazgeçerek barışan ikili, evliliklerine bir şans daha tanımıştı. Hatta Gülseren Ceylan o dönem çıkan haberleri yalanlayarak aralarında bir sorun olmadığını belirtmişti. Ancak bu ikinci şans da evliliği kurtarmaya yetmedi ve ünlü şovmen altıncı evliliğine de veda etmiş oldu.

Evliliğin Kısa Özeti