Mehmet Ali Erbil İle Eylem Çelik Arasında "Tanımıyorum" Krizi!

Türk televizyon tarihinin en popüler şovmenlerinden Mehmet Ali Erbil çalkantılı özel hayatıyla magazin gündeminin tam ortasına oturdu. Kısa süre önce evliliğini sonlandıran ünlü sunucunun bu kez kendisinden 48 yaş küçük bir sosyal medya fenomeniyle aşk yaşadığı iddiaları ortalığı karıştırdı. Genç fenomenin "Tanımıyorum" açıklamasına sinirlenen Erbil sessizliğini bozarak şoke eden detaylar paylaştı. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil özel hayatıyla yine gündemde. Erbil'in kendisinden 48 yaş küçük isimle aşk yaşadığı iddia edilmiş haberlerde adı geçen Eylem Çelik ise iddiaları reddetmişti. Mehmet Ali Erbil "Beni kullandı" diyerek genç fenomenle yaşadıklarını kabul etti.

48 Yaş Farkı Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Gülseren Ceylan ile yollarını ayırdıktan sonra adı yeni bir aşka karışan Erbil aralarındaki yaş farkı nedeniyle yine eleştiri oklarının hedefi oldu. Gülseren Ceylan ile kısa sürede boşanan Mehmet Ali Erbil''n sosyal medya fenomeni Eylem Çelik ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Aralarındaki 48 yaş fark olan ikiliye dair eleştirel yorumlar da gecikmedi. Mehmet Ali Erbil 21 yaşındaki sosyal medya fenomeni Eylem Çelik'le ilgili hakkında çıkan aşk iddialarının ardından Çelik'in "tanımıyorum" açıklamasının gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Instagram Üzerinden Tanıştık Restoranda Yemek Yedik

Genç fenomenin kendisini basından gizlemeye çalışmasına ve iddiaları kesin bir dille yalanlamasına sinirlenen ünlü şovmen ilişkilerinin nasıl başladığını gün ve yer vererek anlattı. Erbil yaşananları anlatarak dikkat çeken iddialarda bulundu. Mehmet Ali Erbil, Eylem Çelik'le sosyal medya üzerinden tanıştıklarını belirterek ilk buluşmalarının geçtiğimiz hafta gerçekleştiğini söyledi. Erbil, "Eylem'le Instagram üzerinden tanıştık. Geçen cuma günü İstinyePark'taki bir restoranda birlikte yemek yedik" dedi.

Sarıyer'deki Evimde Saatlerce Kaldık

Görüşmelerinin sanılandan çok daha samimi bir boyutta olduğunu ileri süren Mehmet Ali Erbil iddialarını ispatlamak adına evinde geçirdikleri vakti ve dijital kanıtlara dikkat çekti. Mehmet Ali Erbil buluşmalarının tek bir yemekle sınırlı kalmadığını da iddia etti. Erbil "Pazar günü Sarıyer'deki evime geldi. Saatlerce evimde kaldı. Hatta birlikte TikTok yayını yaptık" diyerek kamuoyuna yansıyan açıklamaların aksine aralarında bir tanışıklık bulunduğunu savundu.

Ünlü Olmak Adına Beni Kullandı

Eylem Çelik'in basına karşı takındığı tavır nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını belirten usta şovmen kandırıldığını iddia etti. Eylem Çelik'in daha sonra yaptığı açıklamaları şaşkınlıkla karşıladığını belirten Erbil kendisinin bu süreçte kullanıldığını düşündüğünü söyledi. "Sonrasında çıkıp beni tanımadığını söyledi. Bu yapılan açıklamaların hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Ünlü olmak adını daha fazla duyurmak ve izlenmek adına beni kullandı" diyen Erbil yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu da dile getirdi.