Mehmet Ali Erbil İle Eylem Çelik Arasında "Tanımıyorum" Krizi!

Mehmet Ali Erbil kendisinden 48 yaş küçük fenomen Eylem Çelik ile yaşadığı aşkı itiraf etti.

Mehmet Ali Erbil İle Eylem Çelik Arasında
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-06-2026 13:04

Türk televizyon tarihinin en popüler şovmenlerinden Mehmet Ali Erbil çalkantılı özel hayatıyla magazin gündeminin tam ortasına oturdu. Kısa süre önce evliliğini sonlandıran ünlü sunucunun bu kez kendisinden 48 yaş küçük bir sosyal medya fenomeniyle aşk yaşadığı iddiaları ortalığı karıştırdı. Genç fenomenin "Tanımıyorum" açıklamasına sinirlenen Erbil sessizliğini bozarak şoke eden detaylar paylaştı. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil özel hayatıyla yine gündemde. Erbil'in kendisinden 48 yaş küçük isimle aşk yaşadığı iddia edilmiş haberlerde adı geçen Eylem Çelik ise iddiaları reddetmişti. Mehmet Ali Erbil "Beni kullandı" diyerek genç fenomenle yaşadıklarını kabul etti.

48 Yaş Farkı Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Gülseren Ceylan ile yollarını ayırdıktan sonra adı yeni bir aşka karışan Erbil aralarındaki yaş farkı nedeniyle yine eleştiri oklarının hedefi oldu. Gülseren Ceylan ile kısa sürede boşanan Mehmet Ali Erbil''n sosyal medya fenomeni Eylem Çelik ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Aralarındaki 48 yaş fark olan ikiliye dair eleştirel yorumlar da gecikmedi. Mehmet Ali Erbil 21 yaşındaki sosyal medya fenomeni Eylem Çelik'le ilgili hakkında çıkan aşk iddialarının ardından Çelik'in "tanımıyorum" açıklamasının gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Instagram Üzerinden Tanıştık Restoranda Yemek Yedik

Genç fenomenin kendisini basından gizlemeye çalışmasına ve iddiaları kesin bir dille yalanlamasına sinirlenen ünlü şovmen ilişkilerinin nasıl başladığını gün ve yer vererek anlattı. Erbil yaşananları anlatarak dikkat çeken iddialarda bulundu. Mehmet Ali Erbil, Eylem Çelik'le sosyal medya üzerinden tanıştıklarını belirterek ilk buluşmalarının geçtiğimiz hafta gerçekleştiğini söyledi. Erbil, "Eylem'le Instagram üzerinden tanıştık. Geçen cuma günü İstinyePark'taki bir restoranda birlikte yemek yedik" dedi.

Sarıyer'deki Evimde Saatlerce Kaldık

Görüşmelerinin sanılandan çok daha samimi bir boyutta olduğunu ileri süren Mehmet Ali Erbil iddialarını ispatlamak adına evinde geçirdikleri vakti ve dijital kanıtlara dikkat çekti. Mehmet Ali Erbil buluşmalarının tek bir yemekle sınırlı kalmadığını da iddia etti. Erbil "Pazar günü Sarıyer'deki evime geldi. Saatlerce evimde kaldı. Hatta birlikte TikTok yayını yaptık" diyerek kamuoyuna yansıyan açıklamaların aksine aralarında bir tanışıklık bulunduğunu savundu.

Ünlü Olmak Adına Beni Kullandı

Eylem Çelik'in basına karşı takındığı tavır nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını belirten usta şovmen kandırıldığını iddia etti. Eylem Çelik'in daha sonra yaptığı açıklamaları şaşkınlıkla karşıladığını belirten Erbil kendisinin bu süreçte kullanıldığını düşündüğünü söyledi. "Sonrasında çıkıp beni tanımadığını söyledi. Bu yapılan açıklamaların hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Ünlü olmak adını daha fazla duyurmak ve izlenmek adına beni kullandı" diyen Erbil yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu da dile getirdi.

Benzer Haberler
İnternet Fenomeni Sibil Çetinkaya!dan Dalgalar Arasında Ruj Şov! İnternet Fenomeni Sibil Çetinkaya!dan Dalgalar Arasında Ruj Şov!
Seren Serengil'den Yürek Yakan Veda! Can Dostu Öldü, Hayata Küstü! Seren Serengil'den Yürek Yakan Veda! Can Dostu Öldü, Hayata Küstü!
Merve Boluğur Beşiktaş Trafiğinde Yakalandı! Makyajsız Haliyle Ezber Bozu! Merve Boluğur Beşiktaş Trafiğinde Yakalandı! Makyajsız Haliyle Ezber Bozu!
9 Şüpheli Tutuklandı! Beren Saat, Kenan Doğulu Ve Enis Arıkan Adli Kontrolle Serbest! 9 Şüpheli Tutuklandı! Beren Saat, Kenan Doğulu Ve Enis Arıkan Adli Kontrolle Serbest!
Sevdiğim Sensin Setinde Aşk İddiası! Aytaç Şaşmaz Ve Helin Kandemir Sevgili Mi? Sevdiğim Sensin Setinde Aşk İddiası! Aytaç Şaşmaz Ve Helin Kandemir Sevgili Mi?
Tatlı Kaçıklar'ın Yıldız Kaplan'ı 55 Yaşında Olduğuna Kimseyi İnandıramadı! Tatlı Kaçıklar'ın Yıldız Kaplan'ı 55 Yaşında Olduğuna Kimseyi İnandıramadı!
ÇOK OKUNANLAR
Oyuncu Sedef Avcı Van’da Böyle Görüntülendi! Şaşıracaksınız
  • 08-06-2026 19:01

Oyuncu Sedef Avcı Van’da Böyle Görüntülendi! Şaşıracaksınız

Dilan Polat'ın Instagram Hesabına Erişim Engeli Geldi!
  • 06-06-2026 22:37

Dilan Polat'ın Instagram Hesabına Erişim Engeli Geldi!

Öykü Çelik Aşkı Londra'da Bıraktı: İşte Yeni Planı!
  • 05-06-2026 21:37

Öykü Çelik Aşkı Londra'da Bıraktı: İşte Yeni Planı!

İrem Helvacıoğlu'ndan Kızı Sora’ya Duygusal İtiraf!
  • 10-06-2026 17:52

İrem Helvacıoğlu'ndan Kızı Sora’ya Duygusal İtiraf!

Feyza Civelek'in Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı!
  • 07-06-2026 16:02

Feyza Civelek'in Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı!