Mehmet Ali Erbil Canlı Yayında Gözyaşlarını Tutamadı!

Mehmet Ali Erbil katıldığı bir programda oldukça içten ve duygusal açıklamalarda bulundu. Uzun süredir yaşadığı zor günleri ilk kez bu kadar açık anlatan ünlü şovmen hem kayıplarını hem iç dünyasında yaşadığı kırılmaları samimi bir şekilde paylaştı. Konuşma boyunca zaman zaman sesi titreyen Erbil özellikle son dönemde art arda yaşadığı olayların kendisini derinden etkilediğini söyledi.

“Bir Ay İçinde Üç Büyük Travma Yaşadım”

Erbil’in en dikkat çeken sözleri yaşadığı kayıplarla ilgili oldu. Son bir ayda hayatında peş peşe çok zor olaylar yaşadığını anlatan şovmen hem annesini hem evcil hayvanını kaybettiğini bunun yanında boşanma sürecinin de kendisini yıprattığını dile getirdi. “Ölümden sonraki en büyük travma ayrılıkmış” sözleriyle yaşadığı duygusal çöküşü özetleyen Erbil bu sürecin kendisi için oldukça ağır geçtiğini ifade etti.

Özellikle annesinin vefatı ve köpeğinin ölümü onun için çok büyük bir boşluk yaratmış. Bunların hemen ardından gelen ayrılık süreci de eklenince kısa bir zaman diliminde üst üste üç büyük acıyı aynı anda yaşamış oldu.

“Sevmeyerek Ayrılmak Bile Çok Zor”

Programda özel hayatına da değinen Mehmet Ali Erbil evliliğinin sona erme süreciyle ilgili de konuştu. Ayrılıkların her zaman kolay olmadığını vurgulayan Erbil sevgi olsa da olmasa da bir ilişkinin bitmesinin insanı derinden etkilediğini söyledi. Bu süreçte yaşadığı duygusal karmaşayı anlatırken oldukça duyguluydu.

Eski Anılar Gözyaşlarını Getirdi

Programın ilerleyen dakikalarında Erbil geçmişte sunduğu “Çarkıfelek” programından da bahsetti. Özellikle bir yarışmacıyla yaşadığı anıyı hatırlayınca duygusal anlar yaşadı. O yarışmacının hayatını hâlâ merak ettiğini söyleyen Erbil “Acaba şimdi ne yapıyor?” diyerek içten bir sorgulamada bulundu.

O anları anlatırken sesi titreyen ünlü şovmen yıllar geçmesine rağmen bazı anıların hafızasında çok canlı kaldığını belirtti.

İzleyenleri de Duygulandırdı

Program boyunca oldukça kırılgan bir ruh hali sergileyen Mehmet Ali Erbil’in açıklamaları izleyiciler tarafından da büyük bir duygusallıkla karşılandı. Yaşadığı kayıpları ve içten itiraflarıyla dikkat çeken Erbil uzun süre unutulmayacak bir sohbet gerçekleştirmiş oldu.