Kadir İnanır'ın Cenazesinde İlyas Salman'ın Gözyaşları Sel Oldu!

Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlanırken cenazede duygu dolu anlar yaşandı. İlyas Salman tabut başında gözyaşlarına boğulup fotoğrafı öperek veda etti.

Kadir İnanır'ın Cenazesinde İlyas Salman'ın Gözyaşları Sel Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-06-2026 20:11

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır için düzenlenen cenaze töreni İstanbul’da adeta duygu seline dönüştü. Sevenleri, sanat camiasından isimler ve yakın dostları son kez onu uğurlamak için bir araya geldi.

Tabut Başında Duygusal Anlar

Cenazede en çok dikkat çeken anlardan biri İlyas Salman’ın yaşadıkları oldu. Uzun yıllar aynı sektörde hatta birçok projede yol yürüdüğü Kadir İnanır’ın tabutunun başına gelen Salman kendini tutamadı. Gözyaşları içinde uzun süre tabutun yanında kaldı. O an orada bulunanlar da bu sahne karşısında oldukça duygulandı; sessizlik içinde herkes yaşananları izledi.

Salman’ın tabutun önünde yer alan Kadir İnanır’ın fotoğrafını öpmesi ise ortamı daha da ağırlaştırdı. Bu hareket yıllara dayanan dostluğun ve mesleki bağın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. O anı gören birçok kişi gözyaşlarını tutamadı.

Sevenlerinden Son Veda

Törene sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Herkesin ortak hissi büyük bir ustanın kaybıydı. Kadir İnanır’ın sadece bir oyuncu değil aynı zamanda Türk sinemasında bir dönemin simgesi olduğu konuşuldu. Onu tanıyanlar hem duruşunu hem insanlara karşı yaklaşımını anlattı.

Cenaze boyunca konuşmalar kısa tutuldu ama duygular oldukça yoğundu. Katılımcılar onun filmleriyle büyüdüklerini ve Türk sinemasında bıraktığı yerin kolay kolay dolmayacağını dile getirdi.

Sessiz Ama Derin Bir Uğurlama

Cenaze namazı ve defin süreciyle birlikte Kadir İnanır sevenlerinin duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. İlyas Salman’ın gözyaşları ve vedası ise günün en çok konuşulan anı oldu.

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