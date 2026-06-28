Festivalde Ortalık Yıkıldı! Demet Akalın Sahneyi Salladı

Bursa Kültür Yolu Festivali bu yıl yine oldukça hareketli başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın organize ettiği festivalin açılış gecesinde binlerce kişi FSM Hastane Alanı’nda bir araya geldi. Şehir adeta müzikle dolup taşarken ilk gecenin yıldızı Demet Akalın oldu.

Demet Akalın Sahneye Damga Vurdu

Açılış konserinde sahne alan Demet Akalın en sevilen şarkılarıyla alanı dolduran kalabalığı coşturdu. “Çalkala”, “Kulüp” ve “Yerinde Dur” gibi hit parçalarını hep bir ağızdan söyleyen binlerce kişi, gece boyunca büyük bir enerji yaşadı. Akalın’ın sahne performansı festivalin ilk gecesine damgasını vurdu.

Binlerce Kişi Tek Ses Oldu

Konser alanını dolduran kalabalık şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek adeta dev bir koro oluşturdu. Cep telefonlarının ışıklarıyla aydınlanan alan renkli görüntülere sahne oldu. Festivalin açılış gecesi katılan herkes için unutulmaz anlara dönüştü.

Demet Akalın Seyirciyle İç İçe

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise Demet Akalın’ın sahneden inerek seyircilerin arasına karışması oldu. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan sanatçı, şarkılarını onlara daha yakın bir şekilde söylemeye devam etti. Bu samimi anlar izleyicilerden büyük alkış aldı.

Bursa Kültür Yolu Festivali sadece konserlerle değil sergiler ve farklı kültür-sanat etkinlikleriyle de devam edecek. 9 gün boyunca şehirde toplam 13 farklı noktada 181 etkinlik gerçekleştirilecek. Bursa bu süreçte adeta büyük bir kültür merkezine dönüşecek.

Unutulmaz Bir Açılış Gecesi

Festivalin ilk konseri hem katılım hem coşku açısından oldukça yoğun geçti. Demet Akalın performansının sonunda Bursalı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı. Açılış gecesi festivalin geri kalan günleri için de beklentiyi oldukça yükseltti.