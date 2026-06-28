Daha 17’de Gençlik Fırtınası! İzleyenler Kendini Tutamadı

Kanal D’nin “Daha 17” dizisinde doğum günü sahnesi izleyiciyi ekran başına kilitledi. Genç oyuncuların enerjisi ve tarzları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Daha 17’de Gençlik Fırtınası! İzleyenler Kendini Tutamadı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-06-2026 18:41

Kanal D’nin Bodrum’da çekilen dizisi Daha 17 son bölümüyle yine gençlik enerjisini ekrana taşıdı. Hikâyesi kadar genç oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken dizi özellikle son bölümdeki sahnelerle sosyal medyada konuşulmaya başladı. İzleyiciler dizinin hem atmosferini hem oyuncuların uyumunu oldukça beğeniyor.

Doğum Günü Sahnesi Çok Konuşuldu

Son bölümde yer alan doğum günü sahnesi dizinin en renkli anlarından biri oldu. Ceren Ayruk (Leyla), Ezgi Dalgıç (Sıla) ve Berra Ahsen Uslu (Ezgi) sahnede hem enerjileriyle hem doğal oyunculuklarıyla dikkat çekti. Sahne boyunca hissedilen samimi arkadaşlık havası izleyicilere de geçti.

Tarzları Sosyal Medyada Beğeni Topladı

Doğum günü sahnesinde tercih edilen modern ve genç tarzlar bölüm yayınlandıktan sonra sosyal medyada büyük ilgi gördü. Paylaşılan kareler kısa sürede binlerce beğeni alırken izleyiciler özellikle üç oyuncunun uyumunu ve stilini öven yorumlar yaptı. Dizinin genç ruhunu yansıtan bu detaylar, takipçiler tarafından olumlu karşılandı.

Gerçek Hayatta da Yakın Arkadaşlar

Dizide yakın arkadaşları canlandıran üç genç oyuncunun set dışında da sık sık birlikte vakit geçirdiği biliniyor. Bu durum ekrandaki uyumun tesadüf olmadığını gösteriyor. Hem çekimlerde hem günlük yaşamda kurdukları bağ sahnelere de doğal bir enerji olarak yansıyor.

Setin En Pozitif Ekibi

Yalnızca oyunculuklarıyla değil pozitif enerjileriyle de dikkat çeken üçlü set ortamının en neşeli isimleri arasında gösteriliyor. Çalışma arkadaşlarıyla uyumlu ilişkileri ve sürekli güler yüzlü halleri set atmosferine de olumlu katkı sağlıyor. Bu da dizinin genel enerjisine doğrudan yansıyor.

“Daha 17” İzleyicinin Gözdesi Olmaya Devam Ediyor

Pastel Film imzası taşıyan ve yapımcılığını Yaşar İrvül ile Efe İrvül’ün üstlendiği “Daha 17” gençlik temasıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Hem hikâyesi hem oyuncu kadrosuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi, yeni bölümleriyle de ilgi görmeyi sürdürüyor. İzleyiciler özellikle genç oyuncuların performanslarını yakından takip ediyor.

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