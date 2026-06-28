Friends'in Monica'sı Courteney Cox 13 Yıllık Aşkı Bitirdi!

“Friends” dizisiyle tanınan Courteney Cox uzun süredir birlikte olduğu Snow Patrol grubunun solisti Johnny McDaid ile yollarını ayırdı. Çiftin yaklaşık 13 yıldır devam eden ilişkisini 2025’in sonlarına doğru sessiz sedasız bitirdiği öğrenildi. Dışarıdan bakıldığında uyumlu bir çift olarak görülen ikilinin ayrılığı magazin dünyasında şaşkınlık yarattı.

Sessiz Ve Sakin Bir Ayrılık

İddialara göre ayrılık oldukça sakin ve karşılıklı anlayışla gerçekleşti. Yakın çevreden aktarılan bilgilere göre ortada büyük bir kavga ya da dramatik bir kopuş yok. Aksine iki tarafın da zamanla farklı hayat yönlerine doğru ilerlediği ve bu yüzden yollarını ayırma kararı aldığı konuşuluyor. Bu durum “çirkin bir ayrılık olmadı” yorumlarıyla da destekleniyor.

“Hâlâ Birbirlerine Değer Veriyorlar”

Çifte yakın bir kaynağın açıklamalarına göre Courteney Cox ve Johnny McDaid ayrılığa rağmen birbirlerine saygı duymaya devam ediyor. Hatta aralarındaki bağın tamamen kopmadığı dostane bir iletişim sürdürdükleri de ifade ediliyor. McDaid’in Cox hakkında olumlu konuşmaya devam ettiği ve geçmiş ilişkilerini güzel bir şekilde andığı belirtiliyor.

Hikâye Ed Sheeran Bağlantısıyla Başlamıştı

İkilinin tanışma hikâyesi de oldukça dikkat çekici. Ortak arkadaşları olan Ed Sheeran sayesinde bir araya gelen çift kısa sürede yakınlaşmıştı. McDaid’in Sheeran ile birlikte yazdığı “Shape of You”, “Photograph” ve “Galway Girl” gibi hit şarkılar da bu çevrenin müzik dünyasındaki etkisini gösteriyor.

Nişan, Ayrılık Ve Yeniden Birleşme Süreci

Courteney Cox ve Johnny McDaid ilişkisi inişli çıkışlı bir grafik çizdi. Çift bir dönem nişanlanmış ardından 2015 yılında ayrılmıştı. Ancak bu kopuş uzun sürmemiş 2016’da yeniden bir araya gelmişlerdi. Bu iniş çıkışlı süreç ilişkilerinin ne kadar derin ama bir o kadar da zorlayıcı olduğunu gösteriyordu.

Courteney Cox’un Özel Hayatı

Courteney Cox daha önce 1999-2013 yılları arasında oyuncu David Arquette ile evliydi. Bu evlilikten Coco adında bir kızı bulunuyor. Uzun yıllar hem kariyeri hem özel hayatıyla gündemde kalan Cox McDaid ile olan ilişkisinde de yoğun bir dönem geçirdi. Şimdi ise hayatında yeni bir sayfa açtığı konuşuluyor.