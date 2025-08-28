Mehmet Ali Erbil 6’ncı Kez Nikâh Masasında!

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan Evlendi

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, uzun süredir inişli çıkışlı bir ilişki yaşadığı sevgilisi Gülseren Ceylan ile dünyaevine girdi. Çift, sade bir nikâh töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Nikâh, Mehmet Ali Erbil’in Yeniköy’deki evinde gerçekleşti. Törene yalnızca aile yakınları ve dostları katıldı. Böylece ünlü şovmen, özel hayatındaki en önemli kararlarından birini evinin samimi atmosferinde aldı.

Çocukları da Yanındaydı

Nikâhta Erbil’in çocukları Sezin Erbil Yazgan, Yasmin Erbil ve Ali Sadi Erbil de hazır bulundu. Ailesinin desteğini yanında hisseden Mehmet Ali Erbil, mutlu anlarını çocuklarıyla paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

Daha önce beş kez evlenen ünlü şovmen, bu evliliğiyle altıncı kez nikâh masasına oturdu. Erbil’in özel hayatındaki yeni sayfa, magazin dünyasında da geniş yankı uyandırdı.

Serdar Ortaç Esprisi

Her zaman esprili tavırlarıyla bilinen Mehmet Ali Erbil, nikâhta dostu Serdar Ortaç hakkında da esprili bir açıklamada bulundu. Ortaç’ın törene katılmadığını söyleyen ünlü şovmen, “Serdar Ortaç gelmedi. Uyuyakalmış maneviyatsız. Bu yüzden yalnız kalacak” diyerek kahkahalara neden oldu.

Magazin Dünyasında Gündem Oldu

Çalkantılı aşklarıyla sık sık gündeme gelen Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan’ın evliliği, şimdiden yılın en çok konuşulan magazin olaylarından biri oldu. Evliliğin ardından gözler, çiftin birlikte nasıl bir hayat kuracağına çevrildi.