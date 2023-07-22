Megastar tatilde!

Başarılarıyla adından söz ettiren Türk pop müziğinin ünlü ismi Tarkan, yoğun çalışma temposuna kısa bir ara vererek dinlenmek için tatil planı yaptı. Megastar, Instagram hesabından takipçileriyle paylaştığı fotoğrafına duygusal bir not düşerek hayranlarını heyecanlandırdı.

Tarkan, renkli kişiliğini yansıtan bir tatil pozunu takipçileriyle paylaşırken şu ifadelere yer verdi: "Yoğun çalışmalara kısa bir ara vermek ve devam edecek olan o yoğun çalışmalara enerji depolamak için bir tatil şarttı artık. Güzellikler yakında... Biraz daha sabır."

Sözleri ve melodileriyle milyonları etkileyen Tarkan'ın bu gizemli mesajı, yeni bir müzik projesi mi yoksa uzun bir aradan sonra çıkacak olan bir albüm müjdesi mi içeriyor, hayranları tarafından heyecanla spekülasyon konusu oldu. Tatil pozunda Tarkan, güneşin altında keyifli vakit geçirirken, kendisini sevenlere mesajıyla müjdeli bir dönüş yapacağının işaretini veriyor.