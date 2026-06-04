Megastar Tarkan'dan Ankara'ya Öpücüklü Mesaj

Türk pop müziğinin dev ismi, Megastar Tarkan'ın Ankara'da vereceği devasa ücretsiz konser için geri sayım başladı. Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya akın eden binlerce müziksever alanları doldurmaya hazırlanırken Ankara'ya doğru yola çıkan ünlü sanatçı, heyecanını takipçileriyle paylaştı.

Koç Holding'in 100. Yılına Özel Dev Sahne

Dudu, Gülümse Kaderine, Ay, Ölürüm Sana, Yolla gibi şarkıları dillere pelesenk olan Tarkan uzun bir aradan sonra verdiği İstanbul konserleri sonrası Ankara'da sahne almaya hazırlanıyor. Megastar'ı Başkentlilerle buluşturacak bu dev organizasyon anlamlı bir kutlamaya da ev sahipliği yapacak.

5 Haziran Cuma akşamı Başkent Millet Bahçesi'nde sahne alacağını "Görüşürüz Ankara" diyerek açıklayan ünlü isim Koç Holding'in 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında organize edilen konserde boy gösterecek. Görsel şovlar ve özel sahne prodüksiyonlarıyla gecenin bir müzik şölenine dönüşmesi bekleniyor.

Ücretsiz Biletler Dakikalar İçinde Tükendi

Konserin ücretsiz olacağının duyurulmasının ardından Ankara'da adeta yer yerinden oynadı. Ücretsiz konserin biletleri önceki gün dağıtıma çıktı. Sınırlı sayıdaki davetiyeler için yüz binlerce Tarkan hayranı sıraya girerken biletler dakikalar içinde tükendi. Dijital platformlardaki bilet dağıtım sistemleri yoğunluktan kilitlenirken şanslı azınlık dev konsere tanıklık etmek için yerini ayırttı.

Kapıların 5 Haziran'da saat 17.00'de açılacağı etkinlikte 21.30'da sahneye çıkacak olan ünlü isim de Ankara'ya doğru yola çıktı.

Ay, Ay, Ay... Çok Heyecanlı!

Tarkan, yarın Ankara'da vereceği ücretsiz halk konseri için yola çıktığını duyurdu. pic.twitter.com/gcgVFdCCwF — Popileaks (@popileaks) June 4, 2026

Megastar Ankara yolculuğu sırasında hayranlarına sürpriz bir jest yaparak direksiyon başından yağan yağmura ve yollara inat enerjisiyle seslendi. Aracında bir video çeken Tarkan Tevetoğlu "Hey Ankara! Naber? Çıktım yola sana doğru geliyorum. Yarın konserde görüşmek üzere. Ay, ay, ay… Çok heyecanlı" diyerek hayranlarına öpücük yolladı.

Şarkıları ve sahne şovlarıyla gündemden düşmeyen Tarkan'ın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve "İyi yolculuklar", "Güneş gibisin çiçekler açıyor sen gelince", "Heyecanla bekliyoruz" gibi yorumlar geldi. Sosyal medyada "#TarkanAnkarada" etiketi kısa sürede en çok konuşulanlar listesine girdi.