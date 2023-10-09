MEB'den son dakika açıklaması! 11-12 Ekim okullar tatil mi?

Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta Samsun başta olmak üzere bazı illerde yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle eğitime ara verilmişti. Meteoroloji'nin yeni uyarıları doğrultusunda, 9, 10, 11 ve 12 Ekim tarihleri arasında okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. MEB, böyle bir durumda öğrenci ve öğretmenlerin güvenliği için gereken tedbirleri alacağını ve okul tatil kararlarının ilgili valilikler tarafından alınacağını ifade etti.

Meteorolojik uyarılar ve okulların tatil edilmesi, öğrenci ve veliler için önemli bir konu. Yetkililerin aldığı kararlar, öğrenci ve öğretmenlerin güvenliği için büyük önem taşıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) hava durumuyla ilgili okul tatil kararlarının yerel bazda valilikler ve kaymakamlıklar tarafından alındığını duyurdu.

Sonbaharın sıcaklıkları, mevsim normlarının altında seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve hava durumu uzmanları, önümüzdeki hafta sıcaklıklarda meydana gelecek olan 7-8 derecelik düşüşü vurgulayarak, şiddetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Bu uyarılar, vatandaşların ve öğrenci velilerinin önlemlerini artırmaları için büyük önem taşıyor. Yetkililer, olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirtiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sıcaklıkta meydana gelecek düşüş ve şiddetli yağışlar konusundaki uyarıları sonrasında, vatandaşlar "Okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor.

MEB'den Öğrencileri Üzen Açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yağışlar sebebiyle Türkiye genelinde bir okul tatili kararının söz konusu olmadığını belirtti. MEB, tatil kararlarının yerel valilikler ve kaymakamlıklar tarafından bölgenin hava durumuna ve diğer şartlarına göre belirlendiğini vurguladı. Bu bağlamda, 9, 10, 11 ve 12 Ekim 2023 tarihlerinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye genelinde okulları tatil etme yetkisinin olmadığına dikkat çekildi. Vatandaşlar, tatil kararları için kendi bölgelerindeki valilik ve kaymakamlık duyurularını takip etmeli.