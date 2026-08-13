Manifest Üyesi Lidya Pınar'ın Şaşırtan Değişimi! Verdiği Kilolarla Gören Tanıyamadı

Son dönemde Türk pop müziğinde adeta bir kasırga gibi esen ve yeni nesil kız grubu konseptini başarıyla temsil eden Manifest elde ettiği başarılar ve üyelerinin bireysel değişimleriyle gündemden düşmüyor. Müzik dünyasına adım attıkları ilk günden itibaren şarkıları güçlü koreografileri ve enerjik sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesi edinen grubun dikkat çeken isimlerinden Lidya Pınar bu kez son dönemde geçirdiği fiziksel değişimle adından söz ettirdi. Çıkış döneminden bugüne kadar verdiği kilolarla dikkat çeken genç şarkıcının son hali sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı.

K-Pop Benzetmesinden Global Zirveye!

Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay'dan oluşan altı kişilik grup Hypers New Media imzalı Big5 Türkiye projesiyle sektöre adım atmıştı. İlk zamanlar K-pop gruplarına benzetilseler de kısa sürede kendi özgün tarzlarını yaratan Manifest Ajda Pekkan, Motive ve Pango gibi isimlerle imza attığı projelerin yanı sıra Kosova'daki Sunny Hill Festivali'ndeki performansıyla da başarısını sınır ötesine taşıdı. Nisan 2026'da yayımlanan Daha İyi parçasıyla Spotify'ın Top Songs Debut Global listesinde zirveye yerleşen başarılı grup yoğun tempo ve projelerle müzik listelerini altüst etmeye devam ediyor.

Yoğun Çalışma Temposu Ve Yaklaşık Bir Yıllık Değişim

Grubun 2025 başındaki ilk çıkış görüntüleri ile güncel kareleri yan yana getirildiğinde Lidya Pınar'ın yaklaşık bir yıllık süreçteki belirgin değişimi gözler önüne seriliyor. Grubun aralıksız devam eden dans provaları, ağır koreografi antrenmanları, konser maratonları ve çekim temposu içinde bir hayli kilo verdiği gözlenen genç popçunun yeni ve fit görünümü gözlerden kaçmadı. Sosyal mecralarda paylaştığı son fotoğraf ve videoların ardından Pınar'ın bu fit hali takipçileri ve sevenleri tarafından beğeni ve takdir mesajlarıyla karşılandı.