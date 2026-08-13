Yıldız Tilbe Çeşme'de Çıldırdı! Güvenlik Görevlisine Sert Çıkış: "Sana Bir Çakarım Gidersin"

Yıldız Tilbe Çeşme konseri çıkışında kulağının dibinde bağıran güvenlik görevlisine sinirlendi: "Sana bir çakarım gidersin! Beynim dönmüş zaten."

Yıldız Tilbe Çeşme'de Çıldırdı! Güvenlik Görevlisine Sert Çıkış:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-08-2026 16:20

Türk pop ve arabesk müziğinin nevi şahsına münhasır isimlerinin başında gelen Yıldız Tilbe yıllardır sadece dillerden düşmeyen şarkılarıyla değil dobra açıklamaları ve filtresiz tavırlarıyla da gündemdeki yerini koruyor. 1991 yılında Sezen Aksu'nun keşfiyle başlayan müzik yolculuğunda 1994 yapımı efsanevi Delikanlım albümüyle Türk müzik tarihine damga vuran usta sanatçı bu kez İzmir Çeşme'de verdiği konser sonrasında yaşanan gergin anlarla magazin gündemine oturdu.

Sana Bir Çakarım Gidersin!

Çeşme'deki coşkulu konserinin ardından kendisini bekleyen aracına doğru ilerleyen Yıldız Tilbe etrafındaki yoğun hayran kalabalığı ve basın mensuplarıyla karşılaştı. Sanatçının güvenliğini sağlamak amacıyla çevrede önlem alan görevlilerden birinin yüksek sesle bağırması saatlerce sahnede yüksek sesli müziğin etkisinde olan Tilbe'nin sabrını taşırdı. Kulağının dibindeki sesten rahatsız olarak bir anda güvenlik görevlisine dönen ünlü sanatçı sert bir dille çıkışarak şu ifadeleri kullandı:

"Sana bir çakarım gidersin! Çekil! Gelmiş kulağımın dibinde bağırıyor. Beynim dönmüş zaten..."

Öfkesi Saniyeler İçinde Yatıştı

Usta sanatçının kameralara yansıyan o anlarında tansiyon hızla yükselirken öfkesini aynı hızla kontrol altına alması da gözlerden kaçmadı. Tepkisini sert bir şekilde dile getirdikten hemen sonra hiçbir şey olmamış gibi sakinleşen Yıldız Tilbe çevresindekilere "Hadi iyi geceler" diyerek kendisini bekleyen lüks aracına bindi ve konser alanından ayrıldı. Sosyal medyada kısa sürede viral olan görüntüler kullanıcılar arasında hem güldüren hem de tartışma yaratan yorumlara neden oldu.

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