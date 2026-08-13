Bir Dönemin Ünlü Mankeni Yasemin Kozanoğlu'nun Son Hali Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

90'lı yılların sonu ve 2000'lerin başında podyumlarda estirdiği fırtınalar, yer aldığı iddialı sinema ve dizi projeleriyle dönemin en popüler isimlerinden biri olan Yasemin Kozanoğlu uzun süredir uzak kaldığı magazin dünyasına bomba gibi bir dönüş yaptı. Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Ahu Tuğbay ve Ahmet Kozanoğlu'nun kızı Beşiktaş'ın eski başkanlarından Abdullah Ziya Kozanoğlu'nun torunu olan güzel oyuncu ve eski manken spot ışıklarını ve podyumları geride bırakıp yerleştiği İspanya'nın İbiza Adası'ndaki yeni yaşamıyla yıllar sonra yeniden gündem oldu.

Podyumlardan Setlere Şöhretin Zirvesine Uzanan Bir Kariyer

İngiltere'de video prodüksiyon eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye dönen Yasemin Kozanoğlu yönetmen Sinan Çetin ile tanışmasının ardından kamera önüne geçmişti. Mankenlikteki başarısını oyunculuğa taşıyan Kozanoğlu Çilekli Pasta, Avcı, Yeşil Işık, Romantik gibi filmlerin yanı sıra Hürrem Sultan dizisindeki Gülfem karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Bir dönem Ünlüler Çiftliği yarışmasıyla da adından sıkça söz ettiren ve ardından profesyonel DJ'lik yapmaya başlayan ünlü isim sosyal medyanın olmadığı yıllarda magazin sayfalarının ve televizyon ekranlarının en çok aranan ve takip edilen yüzlerinden biri haline gelmişti.

İbiza'da İnziva: Çok Yalnızım Ama Bu Benim Seçimim

Sabah gazetesi muhabiri Merve Yurtyapan'a konuşan Yasemin Kozanoğlu yaklaşık 7-8 yıldır İbiza'da kalabalıklardan uzakta doğa ve hayvanlarla iç içe sürdürdüğü münzevi yaşamını anlattı. Dünyanın eğlence merkezi olarak bilinen İbiza'da sanılanın aksine oldukça sakin ve huzurlu bir yaşam kurduğunu belirten eski manken şimdiki hayatını ve ruh halini şu çarpıcı sözlerle özetledi:

"Çok yalnızım ama bu benim seçimim. Etrafım hayranlar ve medya ile çevriliydi. Artık barış içindeyim. Doğada arkadaşım olan hayvanlarımla mutluyum."

Bir zamanlar etrafı basın mensupları ve hayran ordusuyla çevrili olan Kozanoğlu'nun doğayla baş başa kurduğu bu yalnız ve huzurlu yeni hayatı hayranları tarafından şaşkınlık ve gıptayla karşılandı.