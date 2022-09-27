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Gecce Magazin Haberleri

Mahsun Kırmızıgül sete çıktı!

Filmleri gişe rekorları kıran Mahsun Kırmızıgül’ün hikayesi ve senaryosu kendisine ait olan yeni filmi Prestij Meselesi’nin çekimleri başladı.

Mahsun Kırmızıgül sete çıktı!
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 27-09-2022 16:23

Ünlü yönetmen, hikayesi ve senaryosu kendisine ait olan Prestij Meselesi filmi için üç yıl sonra yönetmen koltuğuna oturdu. 

 

1990 – 1993 yılları arasında yaşanmış gerçek bir hikaye olan ve müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun Anadolu’nun dört bir yanından bulduğu yetenekli genç müzisyenleri keşfetmesini ve Prestij Müzik ailesinin doğuşunu konu eden film, 2023 yılına damgasını vuracak.

Bir umut hikayesi olan filmde, üç yıldız isim Özcan Deniz, Haluk Levent ve Mahsun Kırmızıgül’ün şöhret basamaklarını tırmanışı, verdikleri mücadele ve mesleklerine olan tutkuları anlatılacak.

Yapımcılığını Boyut Film Murat Tokat’ın yaptığı filmin çekimleri İstanbul ve Almanya’da yapılacak. 

Yılın filmi, 3 Şubat’ta;  Avrupa, Türki Cumhuriyetleri, Ortadoğu ve Türkiye’nin tüm illerinde  vizyona girecek.

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