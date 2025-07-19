Mahsun Kırmızıgül, Bodrum’da Konser Öncesi Yorgunluk Attı

Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, konser maratonu öncesinde Bodrum’da objektiflere takıldı. Başarılı şarkıcı, sahneye çıkmadan önce tatil moduna girerek kısa bir dinlenme molası verdi. Bodrum Yalıkavak’ta konakladığı otelin havuzuna girerken görüntülenen Kırmızıgül, yoğun konser temposuna ara verip güneşin tadını çıkardı.

Bodrum’da Keyifli Anlar

Konser için Bodrum’a giden Mahsun Kırmızıgül, hem sahne hazırlıklarını tamamladı hem de sıcak havanın tadını çıkardı. Havuzda serinleyen sanatçı, daha sonra şezlonga uzanarak güneşlenmeyi tercih etti. Tatil keyfi yaparken görüntülenen Kırmızıgül, fit görüntüsüyle dikkat çekti.

Konser Hazırlıkları Devam Ediyor

Başarılı sanatçı, yaz boyunca Türkiye’nin birçok noktasında sahne aldı. Bodrum konseri için özel bir repertuvar hazırlayan Mahsun Kırmızıgül, sevilen şarkılarını hayranlarıyla buluşturmak için geri sayıma geçti. Konser öncesi enerji toplamak isteyen sanatçı, Bodrum’un eşsiz doğasında hem dinlendi hem de moral depoladı.