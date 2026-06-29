Festivalde Skandal Anlar! Gökhan Güney Herkesi Şaşırttı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde düzenlenen Yörük Türkmen Festivali sahnede yaşanan tatsız bir olayla gündeme geldi. Normalde eğlence ve coşku dolu geçmesi beklenen etkinlik SMA hastası bebeği için yardım isteyen bir annenin yaşadığı diyalog sonrası bambaşka bir tartışmanın odağı haline geldi.

Yardım Çağrısı Sahneye Taşındı

Festivalin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan bir anne SMA hastası bebeği için destek istemek amacıyla mikrofonu eline aldı. Oldukça duygusal anlar yaşanırken anne gözyaşları içinde çocuğunun tedavi sürecini anlatarak yardım çağrısında bulundu.

Alandaki birçok kişi bu anları dikkatle dinlerken sahnede bulunan şarkıcı Gökhan Güney’in araya girmesi ortamın bir anda değişmesine neden oldu.

“Ben Biraz Şarkı Söyleyeyim” Sözleri

İddiaya göre Gökhan Güney konuşmanın ortasında mikrofonu alarak “Ben biraz şarkı söyleyeyim, kusura bakma” dedi ve organizasyonu işaret etti. Bu sözler hem sahnede bulunanları hem izleyenleri şaşkına çevirdi.

Anne ise konuşmasının yarıda kesilmesiyle sahneden ayrılmak zorunda kaldı. O anlar orada bulunanlar tarafından kaydedilerek kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü

Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medyada pek çok yorum yapıldı. Bir kesim yapılan davranışı saygısızlık olarak değerlendirirken birçok kullanıcı ise acılı bir annenin sözünün kesilmesine tepki gösterdi.

Özellikle SMA hastası çocuklar için yapılan yardım kampanyalarının hassasiyeti nedeniyle olay daha da büyüdü. Kullanıcılar böyle bir konuda daha duyarlı olunması gerektiğini savundu.

Olayı yerinde gören bazı vatandaşlar da sosyal medyada duruma tepki gösterdi. Paylaşımlarda yardım isteyen bir annenin bu şekilde sahneden indirilmesinin doğru olmadığı ifade edildi. Bazı izleyiciler festivalin amacının dayanışma ve birlik olduğunu hatırlatarak yaşananların bu ruhla bağdaşmadığını söyledi.

Olayın Etkisi Sürüyor

Gökhan Güney’in açıklama yapıp yapmayacağı merak edilirken olayın yankıları hâlâ devam ediyor. Sosyal medyada tartışmalar sürerken görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

Festivalin eğlenceli atmosferi ise bu olayla birlikte tamamen gölgede kaldı. Yaşananlar hem organizasyon hem sanatçı tavrı açısından uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.