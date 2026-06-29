Final Gecesi Yandı! Bengü Performansı Sosyal Medyayı Salladı

Samsun Kültür Yolu Festivali bu yıl da müzik ve eğlence dolu anlara sahne oldu. Festivalin kapanış gecesinde sahneye çıkan Bengü binlerce hayranıyla buluşarak adeta geceye damgasını vurdu. Batıpark'ı dolduran kalabalık sevilen şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken konser boyunca ortaya renkli görüntüler çıktı.

Binlerce Kişi Şarkılara Eşlik Etti

Bengü sahneye çıkar çıkmaz festival alanındaki coşku daha da arttı. Konseri izlemeye gelen binlerce kişi sanatçının sevilen parçalarını ezbere söyleyerek geceye ortak oldu.

Özellikle "Gezegen", "Korkma Kalbim" ve "Saygımdan" gibi hit şarkılar çalındığında alanı dolduran kalabalık adeta tek bir ses oldu. Şarkılar boyunca telefon ışıkları gökyüzünü aydınlatırken konser boyunca eğlence bir an bile hız kesmedi.

Bengü de sahnedeki enerjisiyle dinleyicilerle sık sık iletişim kurdu ve hayranlarına keyifli anlar yaşattı.

Festival Coşkusu Zirveye Ulaştı

Samsun Kültür Yolu Festivali yalnızca konserlerden ibaret değildi. Günler boyunca şehirde sanatın birçok farklı dalını bir araya getiren etkinlikler düzenlendi.

Sergiler, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve gastronomi organizasyonları sayesinde festival her yaştan ziyaretçiye hitap etti. Şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen etkinlikler hem Samsunluların hem şehir dışından gelen misafirlerin yoğun ilgisini gördü.

Festivalin finalinde Bengü'nün sahne alması ise bu dolu dolu programın en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Kültür Yolculuğu Bursa'da Devam Ediyor

Samsun'daki final konserinin ardından Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bir sonraki durağı Bursa oldu. Böylece kültür ve sanat yolculuğu farklı şehirlerde hız kesmeden devam edecek.

Her yıl binlerce kişiyi bir araya getiren festival konserlerin yanı sıra sanatın birçok alanını aynı çatı altında buluşturmaya devam ediyor. Bengü'nün Samsun konseri de bu yılın en çok konuşulan etkinliklerinden biri olarak hafızalarda yerini aldı.

Hem güçlü sesi hem sahnedeki enerjisiyle izleyenleri coşturan Bengü festival kapanışını unutulmaz bir geceye dönüştürmeyi başardı. Konsere katılan müzikseverler ise uzun süre hafızalarından silinmeyecek bir akşam yaşadıklarını dile getirdi.