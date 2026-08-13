Kızılcık Şerbeti Bitiyor Mu? Yapımcı Faruk Turgut'an Flaş Açıklama!

Ekranların reyting rekorları kıran ve sosyal medyada her bölümüyle fırtınalar estiren fenomene dönüşen dizisi Kızılcık Şerbeti hakkında son dönemde ortaya atılan final iddialarına yapımcı katından birinci ağızdan yanıt geldi. Gold Film'in patronu ve usta yapımcı Faruk Turgut dizinin ekran macerasının sona ereceğine dair basında ve dijital platformlarda çıkan söylentilere son noktayı koydu. Dizinin hayranlarını sevindiren açıklama magazin gündemine bomba gibi düştü.

"Dizimizin Bittiği Haberleri Doğru Değildir"

Son dönemde sıkça gündeme gelen "Kızılcık Şerbeti bitiyor mu, final mi yapıyor?" sorularına yanıt veren başarılı yapımcı Faruk Turgut çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını net bir dille ifade etti. Yapılan asılsız iddialara tepki gösteren Turgut projenin emin adımlarla yoluna devam ettiğini belirterek şu resmî açıklamayı yaptı:

"Dizimizin bittiği haberleri sürekli gündeme getiriliyor. Bu haberler doğru değildir. 5. sezon çekimleri 25 Ağustos'ta başlıyor. 18 Eylül'de 139. bölüm yayınıyla ekranda olacağız."

5. Sezon Çekimleri 25 Ağustos'ta Başlıyor!

Yapılan bu resmi açıklamayla birlikte fenomen dizinin yeni sezon yayın takvimi de kesinleşmiş oldu. Oyuncu kadrosu ve teknik ekibin 25 Ağustos tarihi itibarıyla yeni sezon çekimleri için sete çıkacağı öğrenildi. Yaz arasının ardından iddialı senaryosu ve sürpriz gelişmeleriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Kızılcık Şerbeti 18 Eylül akşamı yayınlanacak olan 139. yeni bölümüyle yeniden ekranlarda fırtına estirmeye devam edecek.