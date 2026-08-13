Ayrılık Acısıyla Psikiyatr Yolunu Tutan Okan Bayülgen'den Beklenmedik Açıklamalar

Sert ve umursamaz tavrıyla tanınan Okan Bayülgen, ayrılıklar karşısında sandığından çok daha kırılgan olduğunu yıllar sonra açıkça anlattı.

Ayrılık Acısıyla Psikiyatr Yolunu Tutan Okan Bayülgen'den Beklenmedik Açıklamalar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-08-2026 14:55

Okan Bayülgen'in ekran karşısındaki keskin dili, özel hayatında da hiçbir şeyi umursamayan biri olduğu izlenimini verebilir. Ancak ünlü şovmenin 2022'de yaptığı açıklamalar, bu görüntünün arkasında ayrılıklardan derinden etkilenen bambaşka bir taraf bulunduğunu gösterdi.

İbrahim Selim ile Bu Gece programının "Gözlerimin İçine Bak" bölümünde kendisine müthiş bir aşk acısı çekip çekmediği sorusuna hiç beklemeden "Çok, her kadından" yanıtını verdi. Ardından yaşadığı duygusal zorluklar nedeniyle bir dönem psikiyatra gittiğini açıkladı.

 

İtirafı Tek Bir Ayrılıkla İlgili Değildi

Bayülgen'in sözleri belirli bir eski sevgiliye ya da yakın tarihte yaşanmış tek bir ayrılığa işaret etmiyordu. Geçmiş ilişkilerinin ardından hissettiklerini genel olarak anlatıyor, sevdiği insan hayatından çıktığında dünyasının başına yıkıldığını söylüyordu.

Bu duygunun altında sevilme arzusu bulunduğunu düşünen Bayülgen, ayrılık sırasında yaşadığı sarsıntıyı yalnızca karşısındaki kişiye duyduğu özlemle açıklamadı. Kendi davranışlarının kökenini de sorguladığını belirtti.

 

Yaşadıklarının Kökünü Çocuklukta Aradı

Ünlü şovmen ilişkilerde ortaya çıkan korkularını çocukluk yıllarından kalan duygularla ilişkilendirdi. Sevilmeme ve geride bırakılma endişesinin zamanla biriktiğini, sonunda hayatındaki kişiye yansıdığını anlattı.

"Daha odun bir insan olmak isterdim." sözleriyse itirafın en çarpıcı bölümlerindendi. Duygusal ayrıntılara daha az önem veren biri olmayı zaman zaman istediğini ancak bunu başaramadığını esprili bir dille kabul etti.

 

"Kendimi Ehlileştirdim"

Okan Bayülgen'in açıklaması çektiği aşk acısıyla da sınırlı kalmadı. Geçmişte kendisini seven insanlara zor anlar yaşattığını da kabul etti.

Yıllar içinde davranışlarını kontrol etmeye ve duygusal yükünü karşı tarafa yöneltmemeye çalıştığını söyledi. Bu değişimi "kendimi ehlileştirdim" sözleriyle anlatan Bayülgen, programın yayımlandığı dönemde yaklaşık 10 yıldır ilişkilerinde daha sakin hareket ettiğini düşünüyordu.

Ekranda kolay kolay açık vermeyen Okan Bayülgen'in aşk acısı karşısındaki kırılganlığını bu kadar açık anlatması açıklamanın yıllar sonra bile hatırlanmasını sağladı.

 

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