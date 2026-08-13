Hadise’den Minik Hayranına Güldüren Soru: "Ne Ara Dertlendin?"

Türk pop müziğinin en iddialı ve enerjik kadın temsilcilerinden Hadise, yaz turnesi kapsamındaki konser maratonuna Balıkesir'in tatil beldesi Altınoluk'ta devam etti. Altınoluk Amfi Tiyatro'yu hınca hınç dolduran binlerce müzikseverle buluşan ünlü popçu sevilen şarkıları ve sahne şovlarıyla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Konser boyunca yüksek enerjisiyle dikkat çeken başarılı sanatçı, şarkı aralarında seyircileriyle kurduğu samimi diyaloglarla da neşeli anlara imza attı.

2 Yaşındaki Minik Hayranı Hadise'yi Şaşırttı

Gecenin en tatlı ve en çok konuşulan anı ise ünlü popçunun hit şarkısı Ara Beni'yi seslendirdiği sırada yaşandı. Ön sıralarda yer alan henüz iki yaşındaki minik bir hayranının şarkı sözlerini eksiksiz ve ezbere söylediğini fark eden Hadise şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemedi. Şarkının zengin kelime kadrosuna vurgu yaparak esprili bir dille minik seyircisine takılan ünlü şarkıcı "İçinde bayağı bir kelime de var sen ne ara dertlendin, ne zaman öğrendin?" sözleriyle hem minik hayranını tebessüm ettirdi hem de amfi tiyatroyu dolduran binlerce kişiyi kahkahaya boğdu.

Mikrofonu Seyirciye Bıraktı

Bu eğlenceli ve tatlı diyaloğun ardından Ara Beni şarkısının ritmine geri dönen Hadise parçanın giriş kısmını seslendirdikten sonra mikrofonu Altınoluk seyircisine uzattı. Şarkının geri kalanını hep bir ağızdan tek bir ağızdan söyleyen binlerce müziksever dev bir koro oluşturarak sanatçıya eşlik etti. Unutulmaz anlara sahne olan konser alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde gecenin ilerleyen saatlerine kadar coşkuyla devam etti.