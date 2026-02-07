Lucas Torreira Sahadan Çıktı, Hande Sarıoğlu’nu Takibe Aldı! Yeni Bir Aşk mı Doğuyor?

Galatasaray’ın sahadaki bitmek bilmeyen enerjisiyle tanınan Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, özel hayatındaki hızıyla da gündemden düşmüyor. Oyuncu Devrim Özkan ile yaşadığı fırtınalı ilişkiyi noktalayan yıldız futbolcu, bu kez rotayı spor dünyasının popüler ismi Hande Sarıoğlu’na kırdı.

İlk Hamle Torreira’dan Geldi

Magazin kulislerini hareketlendiren olay, Torreira'nın sosyal medya üzerinden yaptığı bir "takip" hamlesiyle başladı. Yıldız futbolcunun, paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan spor spikeri Hande Sarıoğlu’nu takibe alması, takipçilerinin gözünden kaçmadı.

  • Yeni Bir Aşk mı? İkilinin sosyal medya üzerinden etkileşime geçmesi, "Galatasaray'ın yıldızı yeni aşkı spor camiasında mı buldu?" sorularını akıllara getirdi.

  • Sessizlik Hakim: Henüz ne Lucas Torreira’dan ne de Hande Sarıoğlu’ndan konuya dair bir açıklama gelmedi.

Torreira’nın Kabarık Magazin Arşivi

Türkiye'ye geldiği günden beri adı pek çok ünlü isimle anılan Torreira, futbol sahasındaki başarısını magazin sayfalarına da taşıdı:

İsim İlişki Durumu / İddia
Devrim Özkan Bir dargın bir barışık uzun süreli ilişki yaşadı; geçtiğimiz aylarda tamamen noktalandı.
Rabia Soytürk Kısa süreli bir yakınlaşma iddia edildi ancak Soytürk sert bir dille yalanladı.
Duygu German Sosyal medya görüntüleri sonrası anıldılar; doğrulama gelmedi.
   

Hande Sarıoğlu Cephesinde Durum Ne?

Sivri dilli çıkışları ve iddialı tarzıyla tanınan Hande Sarıoğlu'nun, Galatasaraylı futbolcunun bu "yakın markajına" nasıl bir karşılık vereceği merakla bekleniyor. Sarıoğlu'nun daha önce futbolcularla ilgili yaptığı yorumlar düşünüldüğünde, bu takipleşmenin bir dostluğa mı yoksa yeni bir aşka mı dönüşeceği sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi bile.

