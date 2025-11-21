Lucas Torreira, Devrim Özkan’ı Unutamıyor: Ünlü Futbolcudan Yeni Hamle

Galatasaraylı Lucas Torreira, eski sevgilisi Devrim Özkan'ı sosyal medyada yeniden takibe aldı. Özkan'ı unutamadığı konuşulan Torreira'nın hamlesi gündem oldu!

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-11-2025 11:17

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan’ın inişli çıkışlı ilişkisi yeniden gündeme oturdu. Bir dargın bir barışık devam eden ikilinin ayrılığı sonrası Torreira’nın attığı son adım dikkat çekti. Ünlü futbolcu, eski sevgilisi Devrim Özkan’ı sosyal medya hesabı üzerinden yeniden takip etmeye başladı. Bu hamle, futbolcunun Özkan’ı hâlâ unutamadığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Aşklarına Tekrar Şans Vermişlerdi Ama Kısa Sürdü

Torreira ile Özkan’ın birlikteliği, magazin dünyasında sıkça konuşulmuştu. İkilinin ilişkisi, sürekli ayrılık ve barışmalarla ilerlemişti. En son, 3 Ağustos tarihinde aşklarına bir şans daha verdikleri biliniyor. Ancak, bu son deneme de kısa sürdü ve çift yeniden ayrılık kararı aldı. Ayrılığın ardından, Lucas Torreira’nın adı farklı ünlü isimlerle de anılmaya başlamıştı.

Ece Erken’in İddiası Gerçekleşti: Takip Başladı

İlişkinin yeniden alevlenme potansiyeli taşıdığı yönündeki ilk sinyaller, sunucu Ece Erken’den gelmişti. Geçtiğimiz günlerde Erken, Lucas Torreira’nın Devrim Özkan’a karşı hala büyük bir aşk beslediğini dile getirmişti. Bu açıklamanın hemen ardından, ünlü futbolcu Lucas Torreira dün akşam saatlerinde bir hamle yaptı. Torreira, eski sevgilisi Devrim Özkan’ın sosyal medya hesabını yeniden takip etmeye başladı. Şimdilik, Özkan’ın Torreira’nın bu takibine henüz bir dönüş yapmadığı öğrenildi.

Torreira’nın Sosyal Medya Geçmişi Merak Uyandırdı

Lucas Torreira’nın sosyal medya üzerindeki hareketleri daha önce de merak konusu olmuştu. Örneğin, Devrim Özkan’dan ayrıldıktan sonra bir dönem ünlü oyuncu Demet Özdemir’in bazı fotoğraflarını beğenmişti. Fakat, futbolcu kısa bir süre sonra bu beğenilerini geri almıştı. Torreira’nın bu tür sosyal medya hamleleri, özel hayatındaki belirsizliği yansıttığı şeklinde yorumlanıyor.

