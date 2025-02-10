‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’ dizisinin yeni bölümünde Tufan, Nur'u evden atıyor

Ay Yapım imzalı ‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’ dizisinin çarşamba akşamı ekrana gelecek 21. bölümünden heyecanı artıran tanıtım paylaşıldı. Yayınlanan tanıtımda yalanları yüzünden Civan ile gerilen Leyla onu kaybetmeyi göze alırken Tufan Nur’u yaka paça evden atıyor.

‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’ dizisinin yeni bölümünde Tufan, Nur'u evden atıyor
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 10-02-2025 13:35

Hilal Saral’ın yönetmenliğinde, oyuncu kadrosunda Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Yiğit Kirazcı, Halil İbrahim Ceyhan, Buse Sinem İren, Dilara Aksüyek, Seda Güven, Meltem Baytok, Melisa Duru Ünal, Berfin Ant ile usta oyuncular Zeyno Eracar, Mustafa Avkıran, Günay Karacaoğlu ve Cengiz Bozkurt’u buluşturan ‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’ dizisinin çarşamba akşamı NOW’da yayınlanacak yeni bölümünden gerilimi yüksek tanıtım yayınlandı. Küçük Leyla’yı geri kazanmak için her şeyi yapan Civan Leyla’nın bitmek bilmeyen yalanlarına karşı isyan ederken Leyla ise intikam yolunda Civan’dan vazgeçmeyi göze alıyor. Tufan Nur’un yaptıklarına karşı çıldırıp onu valiziyle kapının önüne koyarken bir anda kendini sokakta bulan Nur, onlara karşı yeni bir plan yapıyor. İpek’in de sinir krizi geçirdiği anlara şahit olduğumuz tanıtıma Nur’un ‘Elimde öyle bir güç var ki kimse karşımda duramaz’ sözleri damga vuruyor.

Sürükleyici hikayesiyle ‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’ dizisi 12 Şubat Çarşamba 20.00’de NOW’da...

‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet’ 21. Bölüm 2.Tanıtım:

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