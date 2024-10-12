‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet’ dizisinden heyecanı artıran yeni tanıtım

Hilal Saral’ın yönetmenliğinde, oyuncu kadrosunda Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Yiğit Kirazcı, Halil İbrahim Ceyhan, Gamze Karaduman, Dilara Aksüyek, Seda Güven, Meltem Baytok, Melisa Duru Ünal, Berfin Ant ile usta oyuncular Zeyno Eracar, Mustafa Avkıran ve Cengiz Bozkurt’u buluşturan ‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’ dizisinde bu hafta nefesler tutuluyor. Yeni bölümden paylaşılan tanıtımda Civan Tufo’ya Leyla’nın yaşadığını söylerken Ela ile birlikte Leyla’ya ulaşmak için yola çıkıyor. Diğer tarafta Nur ise Güzide’yi kaçırarak ondan Leyla’nın yerini öğrenmek istiyor.

Heyecan dolu, sürükleyici hikayesiyle ‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...’ dizisi 16 Ekim Çarşamba akşamı 20.00’de NOW’da...



‘Leyla: Hayat...Aşk...Adalet’ 6. Bölüm Tanıtım: