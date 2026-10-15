Levent İnanır’dan Şoke Eden İddia! Kadir İnanır’ın Kurbağa Koleksiyonu Nerede?

Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularından Kadir İnanır’ın mirasıyla ilgili tartışmalar bu kez oldukça ilginç bir konuyla gündeme geldi. Usta oyuncunun yeğeni Levent İnanır dayısının yıllar boyunca büyük bir özenle biriktirdiği kurbağa koleksiyonunun ortadan kaybolduğunu öne sürdü. Üstelik söz konusu koleksiyonun yaklaşık 35 milyon TL değerinde olduğu iddia ediliyor.

Esra Ezmeci’nin YouTube programına konuk olan Levent İnanır hem miras meselesiyle ilgili düşüncelerini anlattı hem kurbağa figürlerinin akıbetine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kadir İnanır’ın Binlerce Parçalık Koleksiyonu

Kadir İnanır’ın kurbağalara olan ilgisi aslında yeni değil. Usta oyuncu yıllar içinde dünyanın farklı yerlerinden topladığı figürlerle yaklaşık 3 bin parçalık bir koleksiyon oluşturmuştu. Arkadaşlarının da bu merakını bildiği için kendisine sık sık kurbağa figürleri hediye ettiği biliniyordu.

İnanır 2010 yılında verdiği bir röportajda koleksiyonunun giderek büyüdüğünü hatta evinde yeni parçaları koyacak yer bulmakta zorlandığını anlatmıştı. Vefatının ardından yeniden gündeme gelen koleksiyonun değerinin 35 milyon TL civarında olduğu öne sürülse de bu rakamın resmî bir değerlemeye dayanıp dayanmadığı bilinmiyor.

Levent İnanır’dan Dikkat Çeken Kayıp İddiası

Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır katıldığı programda koleksiyonun artık dayısının evinde bulunmadığını iddia etti. Üstelik figürlerin usta oyuncunun hastanede tedavi gördüğü dönemde ortadan kaybolduğunu ileri sürdü.

Levent İnanır “Kurbağa koleksiyonu Kadir dayımın evinde yok. Nerede olduğu belli değil. Hastanedeyken onlar kaybolmuş başka adli vakalar var burada” ifadelerini kullandı.

Bu sözler zaten tartışmalı olan miras konusunu yeniden gündeme taşıdı. Ancak koleksiyonun gerçekten kaybolduğu ve nerede olduğu henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil. Konuyla ilgili resmî bir soruşturma yürütüldüğüne dair doğrulanmış bilgi de bulunmuyor.

Diğer Koleksiyon İçin Müze Planı

Levent İnanır dayısına ait bazı ödül ve aksesuarların bulunduğu başka bir koleksiyonu da müzede sergilemek istediğini söyledi. Bu projeden elde edilecek gelirle kız çocuklarının eğitimine destek olmayı planladığını belirtti.

Şimdi merak edilen yıllarca özenle biriktirilen kurbağa figürlerinin akıbetinin açıklığa kavuşup kavuşmayacağı.