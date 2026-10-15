“Torunlarım İçin Güçlü Olmalıyım” Atilla Taş’tan Acı İtiraf

Şarkıcı Atilla Taş kızı Sezen Taş’ın ölümünün ardından ilk kez konuştu. Evlat acısıyla sarsılan Taş sosyal medya hesabından yaptığı duygusal açıklamayla hem yaşadığı tarifsiz üzüntüyü anlattı hem bu zor günlerde kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Kızını son yolculuğuna uğurlayan ünlü şarkıcının sözleri okuyanların yüreğine dokundu.

Sezen Taş 8 Ekim’de Mersin’de bir sitedeki apartmanın 14’üncü katından düşerek hayatını kaybetmişti. Acı kaybın ardından sessizliğini bozan Atilla Taş yaşadığı üzüntüyü anlatmakta zorlandığını söyledi.

“Acımı Tarif Edecek Kelime Bulamıyorum”

Yaşadığı acının ağırlığını dile getiren Taş hâlâ kendisini çok güçsüz hissettiğini belirtti. Bu süreçte kendisine destek olan insanlara teşekkür eden şarkıcı Türkiye’nin dört bir yanından gelen mesajların ve iyi dileklerin kendisine güç verdiğini anlattı.

Cenazede bazı sanatçı arkadaşlarının bulunmaması üzerinden yapılan yorumlara da değinen Taş olayın aniden yaşandığını ve mekân farklılığının kendisini yalnız görünür kılmış olabileceğini söyledi. Pek çok kişinin kendisini arayıp sorduğunu belirten şarkıcı farklı görüşlerden insanların acısını paylaştığını ifade etti.

“Kızım Dünya İyisiydi, Onu Çok Özlüyorum”

Kızı Sezen’i anlatırken duygularını gizleyemeyen Atilla Taş hayatı boyunca zaman zaman insanları kızdırmış olabileceğini ancak kimseyi bilerek üzmek istemediğini söyledi. Bu büyük acıyla birlikte insanların aslında ne kadar güçlü bir dayanışma gösterebildiğini anladığını da dile getirdi.

Taş kızından geriye kalan iki torununa sahip çıkmak ve onların yanında olmak istediğini belirtti. Kızını çok özlediğini söyleyen şarkıcı “Kızıma hasretim hiç bitmeyecek” sözleriyle yüreğindeki özlemi anlattı.

Torunları İçin Güçlü Durmaya Çalışıyor

Sevdiklerine sarılmaları onları öpmeleri ve sevgilerini dile getirmeleri için insanlara seslenen Taş herkesin sevdiklerinin kıymetini bilmesini istedi. Henüz iyi olmadığını ve kendisini arayan herkese dönemediğini de söyleyen şarkıcı torunları için güçlü olmak zorunda olduğunu vurguladı.