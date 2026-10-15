“Torunlarım İçin Güçlü Olmalıyım” Atilla Taş’tan Acı İtiraf

Kızını kaybeden Atilla Taş günler sonra sessizliğini bozdu. “Kızıma hasretim hiç bitmeyecek” diyen şarkıcı torunları için güçlü kalmaya çalışıyor.

“Torunlarım İçin Güçlü Olmalıyım” Atilla Taş’tan Acı İtiraf
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-10-2026 19:52

Şarkıcı Atilla Taş kızı Sezen Taş’ın ölümünün ardından ilk kez konuştu. Evlat acısıyla sarsılan Taş sosyal medya hesabından yaptığı duygusal açıklamayla hem yaşadığı tarifsiz üzüntüyü anlattı hem bu zor günlerde kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Kızını son yolculuğuna uğurlayan ünlü şarkıcının sözleri okuyanların yüreğine dokundu.

Sezen Taş 8 Ekim’de Mersin’de bir sitedeki apartmanın 14’üncü katından düşerek hayatını kaybetmişti. Acı kaybın ardından sessizliğini bozan Atilla Taş yaşadığı üzüntüyü anlatmakta zorlandığını söyledi.

“Acımı Tarif Edecek Kelime Bulamıyorum”

Yaşadığı acının ağırlığını dile getiren Taş hâlâ kendisini çok güçsüz hissettiğini belirtti. Bu süreçte kendisine destek olan insanlara teşekkür eden şarkıcı Türkiye’nin dört bir yanından gelen mesajların ve iyi dileklerin kendisine güç verdiğini anlattı.

Cenazede bazı sanatçı arkadaşlarının bulunmaması üzerinden yapılan yorumlara da değinen Taş olayın aniden yaşandığını ve mekân farklılığının kendisini yalnız görünür kılmış olabileceğini söyledi. Pek çok kişinin kendisini arayıp sorduğunu belirten şarkıcı farklı görüşlerden insanların acısını paylaştığını ifade etti.

“Kızım Dünya İyisiydi, Onu Çok Özlüyorum”

Kızı Sezen’i anlatırken duygularını gizleyemeyen Atilla Taş hayatı boyunca zaman zaman insanları kızdırmış olabileceğini ancak kimseyi bilerek üzmek istemediğini söyledi. Bu büyük acıyla birlikte insanların aslında ne kadar güçlü bir dayanışma gösterebildiğini anladığını da dile getirdi.

Taş kızından geriye kalan iki torununa sahip çıkmak ve onların yanında olmak istediğini belirtti. Kızını çok özlediğini söyleyen şarkıcı “Kızıma hasretim hiç bitmeyecek” sözleriyle yüreğindeki özlemi anlattı.

Torunları İçin Güçlü Durmaya Çalışıyor

Sevdiklerine sarılmaları onları öpmeleri ve sevgilerini dile getirmeleri için insanlara seslenen Taş herkesin sevdiklerinin kıymetini bilmesini istedi. Henüz iyi olmadığını ve kendisini arayan herkese dönemediğini de söyleyen şarkıcı torunları için güçlü olmak zorunda olduğunu vurguladı.

Benzer Haberler
Mazhar Alanson ve Fuat Güner’den Duygulandıran Özkan Uğur Kararı Mazhar Alanson ve Fuat Güner’den Duygulandıran Özkan Uğur Kararı
Levent İnanır’dan Şoke Eden İddia! Kadir İnanır’ın Kurbağa Koleksiyonu Nerede? Levent İnanır’dan Şoke Eden İddia! Kadir İnanır’ın Kurbağa Koleksiyonu Nerede?
Seren Serengil’den Çok Konuşulacak Sel Yorumu: “Bunlar Uyarı!” Seren Serengil’den Çok Konuşulacak Sel Yorumu: “Bunlar Uyarı!”
Semiramis Pekkan’ın Doğum Gününde Ezber Bozan Buluşma! Semiramis Pekkan’ın Doğum Gününde Ezber Bozan Buluşma!
Elvin Levinler’in Sel Paylaşımı Olay Oldu! Tepkiler Çığ Gibi Elvin Levinler’in Sel Paylaşımı Olay Oldu! Tepkiler Çığ Gibi
Prens Harry ve Meghan Hakkında Bomba İddia! Neler Oluyor? Prens Harry ve Meghan Hakkında Bomba İddia! Neler Oluyor?
ÇOK OKUNANLAR
Daha 17 Dizisinin Yıldızı Ceren Ayruk'tan Sosyal Medyayı Sallayan Paylaşım!
  • 12-10-2026 12:22

Daha 17 Dizisinin Yıldızı Ceren Ayruk'tan Sosyal Medyayı Sallayan Paylaşım!

Altı Üstü İstanbul'un Muhteşem Dönüşü: Reyting Listesinde Zirveye Yerleşti!
  • 13-10-2026 11:44

Altı Üstü İstanbul'un Muhteşem Dönüşü: Reyting Listesinde Zirveye Yerleşti!

Tuba Büyüküstün'den Soy Galası Paylaşımı: Duru Güzelliğiyle Sosyal Medyayı Salladı!
  • 09-10-2026 12:56

Tuba Büyüküstün'den Soy Galası Paylaşımı: Duru Güzelliğiyle Sosyal Medyayı Salladı!

Evlat Acısıyla Yıkılan Atilla Taş Tabuta Sarılıp Hıçkıra Hıçkıra Ağladı
  • 09-10-2026 15:48

Evlat Acısıyla Yıkılan Atilla Taş Tabuta Sarılıp Hıçkıra Hıçkıra Ağladı

Rol Arkadaşı Kaan Çakır ile Aşk Yaşadığı İddia Edilen Yüsra Geyik Sessizliğini Bozdu
  • 09-10-2026 10:39

Rol Arkadaşı Kaan Çakır ile Aşk Yaşadığı İddia Edilen Yüsra Geyik Sessizliğini Bozdu