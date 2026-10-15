Elvin Levinler’in Sel Paylaşımı Olay Oldu! Tepkiler Çığ Gibi

İstanbul’da iki kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi sırasında Elvin Levinler’in yaptığı paylaşım tepki çekti. Oyuncu eleştiriler sonrası gönderisini sildi.

Elvin Levinler’in Sel Paylaşımı Olay Oldu! Tepkiler Çığ Gibi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-10-2026 19:33

İstanbul’da etkili olan şiddetli yağış büyük bir sel felaketine neden oldu. Yolların suyla dolduğu, araçların ilerlemekte zorlandığı ve birçok kişinin mahsur kaldığı olayda iki kişi hayatını kaybetti. Kentte yaşanan bu zor anlar gündemdeki yerini korurken oyuncu Elvin Levinler’in sosyal medya paylaşımı da tartışma yarattı.

Levinler’in trafikte mahsur kaldığı sırada yaptığı paylaşım sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Gelen eleştirilerin ardından paylaşımını silen oyuncu daha sonra İstanbul’da yaşanan felakete ilişkin yeni bir mesaj yayımladı. Ancak bu mesaj da tartışmaların tamamen sona ermesini sağlamadı.

“Arabada Mahsur Kalmışızdır” Paylaşımı Tepki Topladı

Oyunculuğuyla tanınan son dönemde ise sosyal medya içerikleriyle de gündeme gelen Elvin Levinler İstanbul’daki sağanak sırasında trafikte kaldı. Yağışın etkisiyle pek çok noktada su baskınları yaşanırken vatandaşlar da zor anlar geçirdi.

Levinler araç içerisinden yaptığı paylaşımda “Arabada mahsur kalmışızdır. Burada kiminle vakit geçirmek isterdiniz?” ifadelerini kullandı. Ancak sel nedeniyle insanların hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin mahsur kaldığı bir sırada yapılan bu paylaşım bazı kullanıcılar tarafından duyarsız bulundu.

Paylaşıma yönelik eleştiriler kısa sürede artınca Levinler söz konusu gönderiyi sosyal medya hesabından kaldırdı. Felaketin yaşandığı bir anda kullanılan üslup tartışmanın odağına yerleşti.

Yeni Mesajında İyi Dileklerini Paylaştı

İlk paylaşımını silen Levinler daha sonra İstanbul’da yaşananlarla ilgili yeni bir mesaj yayımladı. Oyuncu bu kez felaketin ciddiyetine dikkat çeken ifadeler kullandı.

Levinler mesajında “Bugün İstanbul için çok zor bir gün. Umarım başka acı haberler almayız ve herkes sağ salim evine ve sevdiklerine kavuşur. Hepimize sabır diliyorum” dedi.

Ancak bu açıklamanın ardından da oyuncuya yönelik eleştiriler devam etti. Yaşananlar doğal afetler sırasında sosyal medyada yapılan paylaşımların nasıl karşılanabildiğini bir kez daha gündeme taşıdı. İstanbul’da iki kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından gözler hem yaşananların sonuçlarına hem sosyal medyadaki tepkilere çevrildi.

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