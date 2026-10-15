Mazhar Alanson ve Fuat Güner’den Duygulandıran Özkan Uğur Kararı

Türk müziğinin unutulmaz gruplarından MFÖ sevenlerini heyecanlandıran bir kararla gündeme geldi. Özkan Uğur’un vefatının ardından bir süre sahnelerden uzak kalan Mazhar Alanson ve Fuat Güner müzik yolculuklarına devam etmeye hazırlanıyor. Üstelik ikilinin yeni dönem planında yıllarca birlikte sahne aldıkları Özkan Uğur da yer alıyor.

Yeni bir menajerlik anlaşmasına imza atan Mazhar Alanson ve Fuat Güner grubun adını değiştirmeden MFÖ olarak yollarına devam edeceklerini açıkladı. Bu haber grubun şarkılarıyla büyüyen ve onları yeniden sahnede görmek isteyen hayranlarını sevindirecek gibi görünüyor.

MFÖ Yeniden Sahneler İçin Hazırlanıyor

“Ele Güne Karşı” “Sarı Laleler” ve “Ali Desidero” gibi şarkılarla hafızalara kazınan MFÖ Türk müziğinde kendine özel bir yer edindi. Mazhar Alanson Fuat Güner ve Özkan Uğur’un yıllar boyunca oluşturduğu uyum grubun en önemli özelliklerinden biriydi.

Özkan Uğur’un hayatını kaybetmesinin ardından grubun nasıl devam edeceği merak konusu olmuştu. Şimdi ise Mazhar Alanson ve Fuat Güner yeni projelerle dinleyicilerinin karşısına çıkmak için hazırlıklara başladı. Yeni menajerlik anlaşması da bu yolculuğun önemli adımlarından biri oldu.

Özkan Uğur Konserlerde Nasıl Yer Alacak?

Yeni dönemin en dikkat çekici ayrıntısı ise Özkan Uğur’un konserlerde teknolojinin imkânlarıyla yer alacak olması. Sinematurk’te yer alan habere göre ikili bu projede Özkan Uğur’u da aralarında görmek istediklerini açıkladı.

Mazhar Alanson ve Fuat Güner ortak açıklamalarında Özkan Uğur’un her konserde kendileriyle birlikte olacağını belirtti. Teknolojinin sunduğu yeniliklerden yararlanarak üçlü olarak sahne alma fikri projenin en çok konuşulan yönlerinden biri oldu.

Özkan Uğur MFÖ’nün Bir Parçası Olmaya Devam Edecek

İkilinin açıklaması Özkan Uğur’un MFÖ için taşıdığı değeri bir kez daha ortaya koydu. Grubun aynı isimle yoluna devam etmesi ve konserlerde teknolojiden yararlanmayı planlaması yeni dönemin nasıl şekilleneceğine dair merakı artırdı. Şimdi gözler MFÖ’nün sahnelere dönüş tarihine ve konserlerin ayrıntılarına çevrildi.