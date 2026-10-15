Semiramis Pekkan’ın Doğum Gününde Ezber Bozan Buluşma!

Semiramis Pekkan 78’inci yaş gününde şaşırtan bir sürprizle karşılaştı. Eski eşi Gulu Lalvani yeni partneriyle birlikte sanatçıya parti düzenledi.

Semiramis Pekkan’ın Doğum Gününde Ezber Bozan Buluşma!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-10-2026 20:30

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Semiramis Pekkan 78’inci yaş gününde oldukça özel bir sürprizle karşılaştı. Ünlü sanatçı doğum günü kutlamasının hazırlıklarını sosyal medya hesabından paylaşırken organizasyonun arkasındaki isimleri de açıkladı. Pekkan’ın eski eşi Gulu Lalvani’nin yeni partneriyle birlikte kendisi için parti düzenlemesi dikkat çekti.

İnsanların yolları ayrıldıktan sonra da dost kalabilmesi her zaman mümkün olmuyor. Ancak Semiramis Pekkan ile eski eşi arasındaki ilişki bunun güzel bir örneği olarak öne çıkıyor. Ünlü sanatçı da bu dostluğun kendisi için ne kadar anlamlı olduğunu anlatmayı ihmal etmedi.

Eski Eşi ve Yeni Partnerinden Sürpriz Kutlama

Semiramis Pekkan 1987-1996 yılları arasında Hintli iş insanı Gulu Lalvani ile evli kalmıştı. Çift evliliklerini yıllar önce sonlandırsa da aralarındaki dostluğu korumayı başardı.

Pekkan’ın açıklamasına göre Gulu Lalvani yeni partneriyle birlikte eski eşine özel bir doğum günü partisi hazırladı. Kutlama öncesinde heyecanını takipçileriyle paylaşan sanatçı hazırlanırken çektiği videoyla da bu özel günün ayrıntılarını anlattı.

Üstelik organizasyon oldukça sade tutulmuştu. Pekkan doğum gününü yalnızca aile üyelerinin katılacağı samimi bir ortamda kutlayacaklarını söyledi.

“Böyle Dostlukları Hayatta Tutmak Çok Güzel”

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda eski eşinin kendisine yaptığı sürprizi anlatan Semiramis Pekkan mutluluğunu gizlemedi.

“Çocuklar, eski eşim yeni partneriyle beraber bana doğum günü partisi veriyor. Nasıl? Güzel bir şey böyle dostlukları hayatta tutmak çok güzel bir şey biliyor musunuz çocuklar?” diyen sanatçı kutlama için heyecanlı olduğunu da belirtti.

Pekkan’ın bu sözleri eski eşler arasındaki ilişkinin yalnızca ayrılıkla sınırlı kalmak zorunda olmadığını bir kez daha gösterdi. Sanatçının paylaşımı takipçilerinin de ilgisini çekti.

Aile Bağları ve Dostluk Ön Planda

Semiramis Pekkan’ın 78’inci yaş günü kutlamasında gösterişten çok aile sıcaklığı ve yıllar içinde korunan dostluk ön plana çıktı. Eski eşinin yeni partneriyle birlikte böyle bir organizasyona imza atması sanatçının hayatındaki özel bağları da gündeme taşıdı.

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