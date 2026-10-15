Seren Serengil’den Çok Konuşulacak Sel Yorumu: “Bunlar Uyarı!”

İstanbul’da etkili olan şiddetli yağış kenti adeta alarma geçirdi. 14 Ekim’de başlayan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak sular altında kalırken ev ve iş yerlerini de su bastı. Yaşanan selin görüntüleri sosyal medyada peş peşe paylaşılırken ünlü isimler de gelişmelere kayıtsız kalmadı. Bu isimlerden biri olan Seren Serengil’in yaptığı yorum ise dikkat çekti.

İstanbul’un farklı noktalarında yaşanan su baskınları nedeniyle ekipler çalışmalarını sürdürürken sosyal medyada paylaşılan görüntüler de gündem oldu. Özellikle bazı bölgelerde insanların mahsur kalması yağışın ne kadar etkili olduğunu gözler önüne serdi.

Murat Boz ve Demet Özdemir de Mahsur Kaldı

Selden etkilenenler arasında ünlü oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Murat Boz da vardı. Ayazağa’daki Phoenix Stüdyoları’nda bulunan iki isim yoğun yağış nedeniyle çalışanlarla birlikte mahsur kaldı.

Yaşadıkları zor anlarda sosyal medya hesaplarından yardım çağrısında bulunan Murat Boz ve Demet Özdemir daha sonra bölgeden botlarla çıkarıldı. O anlara ilişkin gelişmeler de sosyal medyada geniş yankı buldu.

İstanbul’daki yağışın yol açtığı görüntüler paylaşılmaya devam ederken Seren Serengil de kendi hesabından bir paylaşım yaptı.

“Allah Kızmaya Başladı Bence”

Sular altında kalan cadde ve sokakların görüntülerini takipçileriyle paylaşan Seren Serengil gönderisine eklediği notla dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü isim paylaşımında “Allah kızmaya başladı bence... Bunlar da uyarıları..” ifadelerini kullandı. Serengil’in bu sözleri yaşanan sel felaketine ilişkin sosyal medyada konuşulan yorumlar arasına girdi.

Sel Görüntülerine Kendi Yorumu

Seren Serengil İstanbul’da yaşananları kendi inancı çerçevesinde değerlendirerek sel görüntülerini bir uyarı olarak yorumladı. Paylaşımıyla gündeme gelen ünlü isim böylece şiddetli yağışın ardından sosyal medyada görüşünü dile getiren isimlerden biri oldu.

Kentteki su baskınları ve mahsur kalan vatandaşlarla ilgili gelişmelerin konuşulduğu saatlerde Serengil’in sözleri de dikkat çekti. İstanbul’da yaşanan sel hem etkileri hem sosyal medyada yarattığı yankıyla gündemdeki yerini korudu.