Lefter Küçükandonyadis’in Hayatı Netflix Filmi Oldu: “Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi” 14 Kasım’da Yayında!

Netflix, Türk futbolunun unutulmaz ismi Lefter Küçükandonyadis’in hayatını konu alan “Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi” filminin yayın tarihini duyurdu. Başrolünde Erdem Kaynarca’nın yer aldığı film, 14 Kasım’da tüm dünyayla aynı anda Netflix’te izleyiciyle buluşacak.

Büyükada’dan Efsaneliğe Uzanan Bir Yolculuk

Film, Büyükada’da doğan Lefter Küçükandonyadis’in çocukluk yıllarından futbolun zirvesine uzanan destansı hikayesini konu alıyor. Babası Hristo’nun karşı çıkmasına rağmen futbolu seçen Lefter, kısa sürede yeteneğiyle dikkat çekiyor. Fenerbahçe ve Türk Milli Takımı formalarıyla sayısız başarıya imza atan Lefter, sadece Türkiye’nin değil, dünya futbol tarihinin de unutulmaz isimleri arasına adını yazdırıyor.

Yıldızlarla Dolu Kadro

Yönetmenliğini Can Ulkay’ın, yapımcılığını ise TAFF Pictures ve Ark Pictures’ın üstlendiği filmde; Erdem Kaynarca’ya Deniz Işın, Aslıhan Malbora, Aslıhan Gürbüz, Edip Tepeli, Bora Akkaş, Onur Durmaz, Aytaç Şaşmaz, Erdem Şanlı, Mert Denizmen, Engin Alkan, Hamdi Alkan, Uğur Uzunel, Doğukan Polat, Gökay Türkmen, Fatih Gühan, Onur Ay, Ayşe Lebriz Berkem, Yıldız Kültür ve Halit Ergenç eşlik ediyor.

Efsaneye Saygı Duruşu

“Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi”, yalnızca bir futbol filminin ötesinde, Türkiye’nin en önemli spor figürlerinden birine duyulan derin saygıyı yansıtıyor. Lefter’in mücadelesi, tutkusu ve karakteri; izleyicilere ilham verecek duygusal bir anlatımla beyazperdeye taşınıyor.

Tüm Dünyada Aynı Anda Yayınlanacak

Netflix’in özel yapımı olan film, 14 Kasım’da yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yanında aynı anda izlenebilecek. Spor, tarih ve biyografi türlerini harmanlayan yapım, sezonun en dikkat çekici yerli projeleri arasında gösteriliyor.