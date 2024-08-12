Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi'nin setinden ilk kareler paylaşıldı

Can Ulkay imzası taşıyan ve başrollerinde Erdem Kaynarca, Deniz Işın, Aslıhan Malbora, Aslıhan Gürbüz ve Halit Ergenç’e yer veren yeni Netflix filmi 'Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi'nin setinden ilk görüntüler paylaşıldı.

Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi'nin setinden ilk kareler paylaşıldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-08-2024 12:32

Can Ulkay imzası taşıyan ve başrollerinde Erdem KaynarcaDeniz IşınAslıhan MalboraAslıhan Gürbüz ve Halit Ergenç’e yer veren yeni Netflix filmi 'Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi'nin çekimleri başladı.
Futbolun efsane isimleri arasında sayılan ve geniş kitlelerce sevilen Lefter Küçükandonyadis’in yaşam hikayesinden uyarlanan filmin yapımcılığını TAFF Pictures ve Ark Pictures birlikte üstlenirken, senaryosunu Ayşe İlker Turgut kaleme aldı.

Lefter Küçükandonyadis'in Büyükada'da başlayıp dünyaya yayılan ününü ve bir efsane haline gelme yolunda verdiği mücadeleleri anlatan hikayede başrollere Edip TepeliBora AkkaşOnur DurmazAytaç ŞaşmazErdem ŞanlıMert DenizmenEngin AlkanHamdi AlkanUğur UzunelDoğukan PolatTaner BarlasYıldız Kültür ve İpek Bilgin gibi isimlerin yer aldığı güçlü bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.

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