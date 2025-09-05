'Laz Kızı' Alya, Yeni Dizisi Kadife Kelepçe ile Setlere Dönüyor

Bir dönemin fenomen dizisi Camdaki Kız’da canlandırdığı Laz Kızı karakteriyle dikkat çeken şarkıcı Alya, setlere dönüş kararı aldı. Alya, Show TV’nin iddialı dizisi Kadife Kelepçe’de rol alacak.

Kadife Kelepçe’nin Güçlü Kadrosu

Yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği Kadife Kelepçe dizisi, şimdiden dikkatleri üzerine çekti. Dizinin başrollerinde Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey ve Celil Nalçakan yer alıyor. İddialı yapımda Alya da kendi mesleğine yakın bir karakteri canlandıracak. Dizide bir şarkıcıya hayat verecek olan Alya, farklı bir hikâyeyle izleyici karşısına çıkacak.

Çekim Takvimi Belli Oldu

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; dizinin tanıtım çekimleri 7 Eylül’de yapılacak. 9 Eylül’de okuma provası, 17 Eylül’de ise sete çıkış gerçekleşecek. Show TV’nin yeni projesi, yayın tarihi açıklanmadan bile şimdiden merak uyandırdı.

Alya’nın Ekrana Dönüşü Merakla Bekleniyor

Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuğa da ilgi gösteren Alya, bu proje ile ekrana dönüş yapacak. Camdaki Kız’da kısa sürede dikkatleri üzerine çeken şarkıcı, yeni dizisinde de aynı etkiyi yaratmaya hazırlanıyor.