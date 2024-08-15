Lara Surol, Bodrum'da tatilde

Bir süredir yaşamını ABD’de sürdüren emekli manken Lara Surol, Bodrum tatiline devam ediyor. Türkbükü’nde görüntülenen Surol, denizin ve güneşin tadını çıkarırken gazetecilerin objektiflerine yansıdı.

Siyah bikinisiyle ilk olarak kameralara poz veren ünlü isim, daha sonra bikinisini değiştirdi. Leopar desenli bikinisiyle dikkat çeken Lara Surol, plajda telefon görüşmesi yaparken görüntülendi.

Bodrum’un gözde tatil beldelerinden Türkbükü’nde sakin bir tatil geçiren Surol, şıklığı ve zarafetiyle plajda da adından söz ettirdi.