Kuruluş Osman'a öyle bir isim katılıyor ki...

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman'a Bizans prensesi Maria geliyor .

Kuruluş Osman'a öyle bir isim katılıyor ki...
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 05-01-2024 19:25

atv'nin 5 yıldır devam eden ve büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen fenomen dizisi Kuruluş Osman'a yeni bir karakter katılıyor.

Kuruluş Osman, güçlü oyuncu kadrosu ve devam eden etkileyici hikayesiyle uzun süredir izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Ahmet Yılmaz'ın yönettiği Bozdağ Yapım imzalı dizi, yeni bir kadın karakterle zenginleşiyor. Çağıl Aydıner, rekorlar kıran diziye yeni bir oyuncu olarak dahil oldu.

Genç yetenek, dizide Bizans Prensesi Maria karakterini canlandıracak. Aydıner, 143. bölümde dizinin hikayesine katılacak. Dizide, Osman Bey kendi safındaki beyleriyle birlikte büyük bir devlet kuracağını belirterek, "Ya istiklalimiz için yok olacağız, ya da ilelebet var olacak büyük bir devlet kuracağız!" diyor.

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