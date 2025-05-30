Kuruluş Osman Finalinde 2 Sürpriz Ayrılık! İzleyiciyi Sarsacak Gelişme

Kuruluş Osman’ın sezon finalinde Claudius ve Yiğit Bey karakterleri diziye veda ediyor. Özge Törer’in geleceği ise belirsizliğini koruyor.

Kuruluş Osman Finalinde 2 Sürpriz Ayrılık! İzleyiciyi Sarsacak Gelişme
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 30-05-2025 19:54

Kuruluş Osman dizisinin merakla beklenen sezon finalinde iki önemli oyuncu diziye veda ediyor. Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle başrolünde yer aldığı atv’nin reyting rekortmeni dizisi, 194. bölümüyle 6. sezonunu noktalayacak.

Claudius ve Yiğit Bey Veda Ediyor

Bozdağ Film imzalı dizide Claudius karakterine hayat veren Tayanç Ayaydın ile Yiğit Bey rolünü üstlenen Mustafa Kırantepe, sezon finaliyle birlikte Kuruluş Osman’a veda edecek. Özellikle Claudius’un aksiyon dolu sahneleri izleyicinin hafızasında derin izler bırakmıştı.

Özge Törer'in Geleceği Belirsizliğini Koruyor

Başrol oyuncularından Özge Törer için de ayrılık iddiaları gündemde. Geçtiğimiz sezon da benzer söylentilerle karşı karşıya kalan oyuncunun, 7. sezonda projede yer alıp almayacağı henüz netleşmedi. Bu kararın 6. sezon finalinin ardından alınması bekleniyor.

7. Sezon Hazırlıkları Başlıyor

Mehmet Bozdağ imzasını taşıyan dizinin senarist ve yapım ekibi, sezon finalinin ardından 7. sezon için kolları sıvayacak. Kuruluş Osman, güçlü hikayesi ve sürükleyici karakterleriyle yeni sezonda da ekranlarda fırtına estirmeye hazırlanıyor.

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