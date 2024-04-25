‘Küçük Don Kişot’un Maceraları' cuma günü sinemalarda

BKM, çocukları hayal gücüyle dolu bir maceraya çıkaracak.  Yediden yetmişe herkesin çok sevdiği kahraman Don Kişot’un torunu Alfonso Kişot’un hikayesinin anlatıldığı ‘Küçük Don Kişot’un Maceraları’ cuma günü sinema salonlarındaki yerini alıyor. Çocuklar ve ailelerinin birlikte keyifli vakit geçirmesini sağlayacak film Türkiye’den önce Fransa’da gösterime girdi.

‘Küçük Don Kişot’un Maceraları' cuma günü sinemalarda
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 25-04-2024 14:09

Fransa’daki izleyicilerin büyük beğenisini toplayan film için etkileyici yorumlar yapıldı.

‘Kalpten yapılmış bir film. Maceralı bir çocukluk geçirmiş herkes için bu film nostaljik bir yolculuk.’

‘Sevimli karakterleriyle çocuklar için mükemmel bir uyarlama. Animasyonun kalitesi beni şaşırttı.’ 

‘Bu kalitede bağımsız bir animasyon filmine pek sık rastlayamazsınız. Sanat, görseller ve animasyon gerçekten çok iyi! Konu akıcı ve çok dinamik bir tempoya sahip ve karakterler çok sevimli.’

‘Arkadaşlık, cesaret ve keşif gibi evrensel temalar hikayeye ustalıkla yedirilmiş ve eğlendirirken değerli dersler de veriyor.’

 

ALPER KUL, AYLİN KONTENTE, DOĞA RUTKAY, MAHİR İPEK VE ÖZGÜN AYDIN’IN SESİYLE ‘KÜÇÜK DON KİŞOT’UN MACERALARI’

 

‘Küçük Don Kişot’un Maceraları’ usta oyuncuların sesleriyle hayat bulacak. Güldür Güldür Show’un yıldız isimleri Alper Kul, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Mahir İpek ve Özgün Aydın ‘Küçük Don Kişot’un Maceraları’ için bir araya geldi. Stüdyoda eğlenceli dakikalar yaşayan oyuncular Don Kişot’un dünyasını minik hayranları ile buluşturdu.

Eğlenceli animasyonun hikayesi ise şöyle;

Alfonso Kişot, büyük büyük büyük dedesi Don Kişot gibi, müthiş bir hayal gücüne sahip, 11 yaşında bir çocuktur. Tıpkı dedesi Don Kişot gibi çok sevdiği La Mancha kasabasını sadece kendisinin görebildiği tehlikelerden korumaktadır. 

Bir gün karanlık iş insanı Carrosso kasabaya gelir ve çeşitli bahanelerle La Mancha’yı ele geçirmeye çalışır. Alfonso artık sadece görünmeyen tehlikelere karşı değil aynı zamanda Carrasco’ya karşı da evini ve kasabasını korumak zorundadır. Alfonso, arkadaşları Pancho Panza ve Victoria’yı da yanına alarak heyecan ve sürprizlerle dolu bir maceraya atılacaktır.

‘Küçük Don Kişot’un Maceraları’ cuma günü sinemalarda.

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